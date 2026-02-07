 అండర్-19 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన భారత్..వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డుల మోత (ఫొటోలు) | Under 19 World Cup cricket match between England and India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైభవ్ సూర్యవంశీ ఏమిటా బ్యాటింగ్ సామీ ! (ఫొటోలు)

Feb 7 2026 10:30 AM | Updated on Feb 7 2026 10:38 AM

Under 19 World Cup cricket match between England and India1
1/23

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ వేదికపై భారత కుర్రాళ్లు మళ్లీ అదరగొట్టారు. అద్భుత ఆటతో అండర్‌–19 ప్రపంచ కప్‌ను సొంతం చేసుకున్నారు. సంచలన బ్యాటర్‌ వైభవ్‌ సూర్యవంశీ మెరుపు సెంచరీతో పాటు కెప్టెన్ ఆయుశ్‌ మాత్రే రాణించడంతో భారత్‌ 100 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లండ్‌ యువ జట్టును ఓడించింది.

Under 19 World Cup cricket match between England and India2
2/23

భారత్‌ 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 411 పరుగులు చేయగా, ఇంగ్లండ్‌ 40.2 ఓవర్లలో 311పరుగులకు ఆలౌటైంది.

Under 19 World Cup cricket match between England and India3
3/23

భారత్‌ అండర్‌–19 ప్రపంచ కప్‌ గెలుచుకోవడం ఇది ఆరో సారి కావడం విశేషం.

Under 19 World Cup cricket match between England and India4
4/23

ఈ టోర్నీలో ఆడిన ఏడు మ్యాచ్‌లలోనూ గెలిచిన భారత్‌ అజేయంగాముగించింది.

Under 19 World Cup cricket match between England and India5
5/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India6
6/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India7
7/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India8
8/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India9
9/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India10
10/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India11
11/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India12
12/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India13
13/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India14
14/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India15
15/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India16
16/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India17
17/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India18
18/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India19
19/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India20
20/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India21
21/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India22
22/23

Under 19 World Cup cricket match between England and India23
23/23

# Tag
under 19 world cup england India RS Ambrish Vaibhav Suryavanshi photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అండర్-19 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన భారత్..వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డుల మోత (ఫొటోలు)
photo 2

ఐస్‌క్రీం ఈవెంట్ లో సినీ నటి రీతూవర్మ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : ఆభరణాల ప్రదర్శనలో మోడల్స్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

జగన్‌ రాకతో జన జాతరను చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : షాపింగ్ మాల్ ఓపెనింగ్‌లో హీరోయిన్ శ్రీలీల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Bus Fire Accident In Nandigama 1
Video_icon

అగ్ని ప్రమాదం.. బస్సులో 39 మంది ప్రయాణికులు
Ganja Batch Anarchy In Nellore District 2
Video_icon

12 ఏళ్ల బాలికపై గంజాయి బ్యాచ్ గ్యాంగ్ రేప్
Another False Case Filed Against Jogi Ramesh 3
Video_icon

మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ పై కూటమి సర్కార్ కక్షసాధింపు
Supreme Court Historic Verdict On Outsourcing Teachers Wages 4
Video_icon

వాళ్లూ.. ఉపాధ్యాయులే.. సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పు..
2026 Doomsday Rumor Explained 5
Video_icon

2026లో ప్రపంచం అంతమేనా.. బాబా వంగా అంచనాల వెనుక!!
Advertisement