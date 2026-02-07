ఏపీలో ఉన్న ఈజలపాతం తెలుసా.. కదిలే వంతెనలు..అదిరే గుండెలు (ఫొటోలు)

1/26
తారాబు జలపాతం (పిట్టలబోర లేదా గుంజివాడ జలపాతం అని కూడా పిలుస్తారు) ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పెదబయలు మండలం కొమ్మలకొండ అడవుల్లో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన, దాగి ఉన్న జలపాతం.
2/26
ఇది సుమారు 160 అడుగుల నుండి 250 అడుగుల ఎత్తు నుండి పడుతూ, రాష్ట్రంలోని ఎత్తైన జలపాతాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
3/26
ఇది పచ్చని అడవులు, కొండల మధ్య బాహుబలి వంటి దృశ్యాలను తలపిస్తూ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది.
4/26
తారాబు జలపాతం ఇప్పుడు పర్యాటకులకు ఒక మధురమైన అనుభూతి కంటే ఎక్కువగా, వెన్నులో వణుకు పుట్టించే సాహసంగా మారింది. ఆకాశం నుంచి జాలువారుతున్న పాలధార మాదిరిగా జలపాతం పర్యాటకులను రమ్మని ఆహ్వానిస్తుంది.
5/26
అక్కడికి చేరుకునే దారి మాత్రం నరకప్రాయంగా మారింది. జలపాతం అందాలను దగ్గర నుంచి చూడాలంటే, పర్యాటకులు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టాల్సిందే.
6/26
అక్కడ సరైన రహదారి లేదు, మెట్లు లేవు. కేవలం అడవిలో దొరికిన కర్రలతో, తాళ్లతో స్థానికులు ఏర్పాటు చేసిన ఒక తాత్కాలిక కర్రల నిచ్చెనలు మాత్రమే ఏకైక మార్గం.
7/26
వర్షాకాలం తర్వాత, శీతాకాలం మరియు వేసవిలో వెళ్ళడం మంచిది.
8/26
విశాఖపట్నం నుండి సుమారు 171 కి.మీ. మరియు పాడేరు నుండి 75 కి.మీ. దూరంలో ఉంది.
9/26
10/26
11/26
12/26
13/26
14/26
15/26
16/26
17/26
18/26
19/26
20/26
21/26
22/26
23/26
24/26
25/26
26/26