బొగ్గు కుంభకోణం: 10 చోట్ల ఈడీ మెరుపు దాడులు

Feb 3 2026 11:26 AM | Updated on Feb 3 2026 11:51 AM

ED raids in West Bengal in connection with coal mining case

కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బొగ్గు అక్రమ మైనింగ్, రవాణాకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ ఉదంతంపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు మంగళవారం ఉదయం నుంచి ఏకకాలంలో పలుచోట్ల దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ సోదాలు కొనసాగుతున్నట్లు అధికారిక వర్గాలు ధృవీకరించాయి.

బొగ్గు అక్రమ తవ్వకాలు, అక్రమ రవాణా ద్వారా భారీగా నిధుల మళ్లింపు జరిగిందన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ విచారణ జరుగుతోంది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద ఈడీ అధికారులు పదికిపైగా ప్రదేశాల్లో సోదాలు చేపట్టారు. ప్రధానంగా రాష్ట్ర పోలీసు అధికారి మనోరంజన్ మొండల్‌కు చెందిన నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టడం సంచలనంగా మారింది. ఆయనతో పాటు ఈ అక్రమ రవాణా వ్యవహారంలో సంబంధం ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్న వారి ఆస్తులపై కూడా ఈడీ దృష్టి పెట్టింది.

గత నెలలో కోల్‌కతాలోని రాజకీయ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ ఐ-పాక్ (I-PAC) కార్యాలయంపై జరిగిన బొగ్గు కుంభకోణం దాడులతో ప్రస్తుత సోదాలకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఇది ఒక స్వతంత్రమైన విచారణ అని, బొగ్గు మైనింగ్ నెట్‌వర్క్‌లో జరుగుతున్న ఆర్థిక అవకతవకలను వెలికితీసేందుకే ఈ ప్రత్యేక దాడులు చేపట్టినట్లు వారు వెల్లడించారు. బొగ్గు మాఫియాకు, అధికారులకు మధ్య ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీల మూలాలను గుర్తించేందుకు అధికారులు డిజిటల్ ఆధారాలను సేకరిస్తున్నారు. ఈ కేసులో మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

