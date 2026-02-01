కేంద్ర బడ్జెట్ 2026–27 దేశవ్యాప్తంగా గృహాలు, ఆహార సంబంధిత వ్యాపారాలను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేసే మార్పులను ప్రవేశపెట్టింది. ఈసారి ఉత్పత్తి ఖర్చులను తగ్గించడం, దేశీయ తయారీకి మద్దతు ఇవ్వడంపై దృష్టి సారించి మరీ ధరలను సర్దుబాటు చేసింది. అవేంటో సవివరంగా చూద్దామా..!.
శిలాజ ఇంధనాలకు వ్యతిరేకంగా బయోగ్యాస్ ఆధారిత CNG ఉత్పత్తి ఖర్చును తగ్గించింది. ఈ సంస్కరణ వ్యవసాయాన్ని బలోపేతం చేస్తోంది. ఫలితంగా వ్యవసాయ అవశేషాలు, పశువుల పేడ, సేంద్రీయ వ్యర్థాలను సరఫరా చేయడం ద్వారా రైతులకు అదనపు ఆదాయ అవకాశాలను అందించనుంది.
మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లు వాటి తయారీలో ఉపయోగించే నిర్దిష్ట భాగాలపై ప్రాథమిక కస్టమ్స్ సుంకం మినహాయించబడినందున అవి మరింత సరసమైన ధరలో లభించనున్నాయి. దేశీయ వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో విలువ జోడింపును పెంచడం, దిగుమతి చేసుకున్న భాగాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, తయారీ ఖర్చులను తగ్గించడమే దీని లక్ష్యం.
సీఫుడ్ ఎగుమతిదారులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, సీఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో ఉపయోగించే ఇన్పుట్లకు సుంకం లేని దిగుమతి పరిమితిని 1% నుంచి 3%కి పెంచారు. ఇది ప్రాసెసర్లకు ముడి పదార్థాలు, పరికరాలను సోర్సింగ్ చేయడంలో ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది.
ఫిబ్రవరి 1, 2026 నుండి 19 కిలోల వాణిజ్య LPG సిలిండర్ ధర రూ. 49 పెరిగింది, దీనితో ఢిల్లీలో కొత్త రేటు రూ. 1,740.50కి చేరుకుంది. నెలవారీ ధరల సర్దుబాటులో భాగమైన ఈ సవరణ, రోజువారీ కార్యకలాపాల కోసం LPGపై ఎక్కువగా ఆధారపడే రెస్టారెంట్లు, హోటళ్ళు, కేఫ్లు, వీధి ఆహార విక్రేతలను ప్రభావితం చేస్తుంది. అయితే, దేశీయ LPG సిలిండర్ ధరలు మారవు.
కాఫీ రోస్టింగ్, బ్రూయింగ్ వెండింగ్ మెషీన్లపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఉన్న మినహాయింపులను ఉపసంహరించుకుంది. ఈ చర్య అటువంటి పరికరాల ధరను పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు విశ్లేషకులు. ఈ యంత్రాలను సాధారణంగా కేఫ్లు, రెస్టారెంట్లు, కార్యాలయ స్థలాలు, వాణిజ్య పానీయాల కౌంటర్లలో ఉపయోగిస్తారు. వీటిలో చాలా వరకు దిగుమతి చేసుకున్న మోడళ్లపై ఆధారపడి ఉంటాయి. సవరించిన సుంకం నిర్మాణం అమలులోకి రావడంతో, వ్యాపారాలు అధిక పెట్టుబడి లేదా భర్తీ ఖర్చులను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. కాఫీ సేవ రోజువారీ కార్యకలాపాలకు అంతర్భాగంగా ఉన్న సంస్థలకు నిర్వహణ ఖర్చుల భారం అధికమవనుంది.
పాల ధరలు2026–27 బడ్జెట్ కింద కొత్త సవరణలు లేకుండా పాల ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.
