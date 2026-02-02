 మాటే మంత్రమై.. ఆ బిడ్డకు ఊపిరి పోసింది..! | Chinese Boy Wake Up After 55 Day Coma With the Help of classmates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాటే మంత్రమై.. ఆ బిడ్డకు ఊపిరి పోసింది..!

Feb 2 2026 1:51 PM | Updated on Feb 2 2026 2:16 PM

Chinese Boy Wake Up After 55 Day Coma With the Help of classmates

కోమాలో ఉన్న వ్యక్తుల కుటుంబాలకు ఈ ఘటన  సరికొత్త ఆశను అందిస్తోంది. అచ్చం సినిమాని తలపించే సన్నివేశంలా..ఈ కేసులో ఆ బిడ్డ కోమా నుంచి బయటపడ్డాడు. వైద్యులు సైతం చేతులెత్తేశారు. కానీ మాటలు, సందేశాలే మంత్రాలుగా మారి మిరాకిల్‌ చేశాయి. ఆ బిడ్డకు ఊపిరిపోసి..కోమా నుంచి పూర్తిగా బయటపడేలా చేశాయి. ఆ తల్లి కళ్లల్లో ఆనందం వెల్లివెరిసేలా చేశాయి. 

అసలేం జరిగిందంటే..ఈ అద్భుత ఘటన చైనాలో చోటు చేసుకుంది. చైనాలోని హునాన్‌ ప్రావిన్స్‌లోని యుయాంగ్‌కు చెందిన ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు లియుచుక్కి నవంబర్‌ 2025లో జరిగిన కారు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఆ రోడ్డు ప్రమాదంలో చిన్నారి చుక్కికి మెదడు, ఊపిరితిత్తులకు తీవ్ర గాయలయ్యాయి. దాంతో పరిస్థితి విషమంగా మారి కోమాలోకి వెళ్లిపోయాడు. వైద్యులు సైతం కోమా నుంచి బయటడే అవకాశాలు తక్కువని అని తేల్చి చెప్పేశారు. 

కానీ ఆ బాలుడు తల్లి ఆశ వదులుకోలేదు. వైద్యుల సూచనల మేరకు అతడికి రోజు సుపరిచితమైన శబ్దాలు, మాటలు..వినేలా వాతావరణం కల్పించాలని చెప్పారు. దాంతో ఆ బాలుడు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులను సంప్రదించి వారి మద్దతు..స్కూల్‌లో అసెంబ్లీలో ప్లే అయ్యే సాంగ్స్‌, ప్రార్థన గీతాలు వినిపించేలా చేసింది. అలాగే వీడియో కాల్‌ ద్వారా ఆ బాలుడి స్నేహితుల మాటలు అతనికి వినిపించేలా చేసింది ఆ బాలుడి తల్లి. రోజు అతడి స్నేహితులు.. 

రేయ్‌..! చుక్కి కళ్లుతెరవరా.., 
మాతో మాట్లాడరా, 
ఫుట్‌బాల్‌ ఆడదాం త్వరగా లేగు 
అన్న మాటలు ఆ బాలుడిలో స్పందన తెప్పించాయి. ఆ తల్లి అలా అతడి క్లాస్‌మేట్స్‌ మాటలు రోజు వినేలా చేయడంతో.. అతడి పరిస్థితిలో మార్పు రావడం మొదలైంది. అంతేగాదు 45 రోజుల కోమా అనంతరం తొలిసారిగా కనురెప్పలు కదపడం ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు తన ఉపాద్యాయుడి గొంతు విని నవ్వాడు. 

అలా 55వ రోజుకి స్పృహలోకి వచ్చి తన ఎడమ చేతిని కదిపాడు. తన పాఠశాల సంగీతం, సహ విద్యార్థులు సందేశాల రికార్డింగ్‌ ఆ బాలుడుని కోమా నుంచి బయటపడటానికి, కోలుకోవడానికి హెల్ప్‌ అయ్యింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రతి ఒక్కరిని కంటతడి పెట్టించేలా కదిస్తోంది. 

 

(చదవండి: ఒబెసిటీ డాక్టర్‌ వెయిట్‌లాస్‌ స్టోరీ..! ​కేవలం 18 నెలల్లో 56 కిలోలు..)
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఫంకీ’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో హీరోయిన్‌ కయాదు లోహర్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

అనంతపురం : సినీతారల క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌..శ్రీకాంత్, తరుణ్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

‘బరాబర్‌ ప్రేమిస్తా’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

మై సౌత్‌ దివా 9వ ఎడిషన్‌ క్యాలెండర్‌ లాంచ్ లో మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 5

అందాల సినీతార ఉల్కా గుప్తా (ఫొటోలు)

Video

View all
Swathi Reddy Revealed Conspiracy On Ambati Rambabu Attack 1
Video_icon

అంబటి హత్యకు ప్లాన్.. కుట్ర బయటపెట్టిన స్వాతి చౌదరి
Jogi Ramesh Son Rohit Filed Lunch Motion Petition In AP High Court 2
Video_icon

చంద్రబాబుకు బిగ్ షాక్.. ఏపీ హైకోర్టులో జోగి రమేష్ కొడుకు పిటిషన్
Jada Sravan Kumar Fires Chandrababu Pawan Kalyan 3
Video_icon

Jada Sravan: ఏపీకి కేంద్రం వరాల జల్లా..? ఫ్లైట్ ఎక్కడం... ఫ్లైట్ దిగడం...
Harish Rao Serious On CP Sajjanar Comment On Phone Tapping Case 4
Video_icon

హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ పై హరీష్ రావు ఫైర్
Excise Constable Soumya Funerals Who Fought Against Drugs Smugglers 5
Video_icon

మృత్యువుతో పోరాడి ఓడిన ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్య
Advertisement
 