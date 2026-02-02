 అనంతపురం : సినీతారల క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌..శ్రీకాంత్, తరుణ్‌ సందడి (ఫొటోలు) | TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket | Sakshi
అనంతపురం : సినీతారల క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌..శ్రీకాంత్, తరుణ్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Feb 2 2026 10:58 AM | Updated on Feb 2 2026 11:05 AM

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket1
1/27

అనంతపురం: ఆర్డీటీ మైదానంలో సినీతారల క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా సాగింది. సినీ హీరోలు శ్రీకాంత్, తరుణ్‌ సందడి చేశారు.

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket2
2/27

నటీనటులను చూసేందుకు జనం భారీగా తరలివచ్చారు. ఫైనల్‌ పోటీల్లో బ్లూ బ్లాస్టర్‌ జట్టు, గ్రీన్‌ గ్లాడియేటర్‌ జట్లు తలపడ్డాయి.

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket3
3/27

టాస్‌ గెలిచిన బ్లూ బ్లాస్టర్స్‌ ఫీల్డింగ్‌ను ఎంచుకుంది. బ్యాటింగ్‌కు దిగిన గ్రీన్‌ గ్లాడియేటర్స్‌ 15 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 123 పరుగులు చేసింది.

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket4
4/27

అనంతరం బ్యాటింగ్‌ చేసిన బ్లూ బ్లాస్టర్స్‌ 14.5 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 127 పరుగులు చేసి విజయకేతనం ఎగరేసింది. విజేత జట్టుకు సినీ హీరోలు శ్రీకాంత్, తరుణ్‌ ట్రోఫీ అందించారు.

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket5
5/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket6
6/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket7
7/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket8
8/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket9
9/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket10
10/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket11
11/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket12
12/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket13
13/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket14
14/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket15
15/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket16
16/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket17
17/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket18
18/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket19
19/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket20
20/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket21
21/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket22
22/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket23
23/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket24
24/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket25
25/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket26
26/27

TV Actress Dance at Anantapur Cine Celebrities Cricket27
27/27

Tag
Anantapur cricket Tollywood Actress Gallery Srikanth Tarun Kumar Tarun viral photos
