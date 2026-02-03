 నిర్మల్‌ : ఘనంగా ముజ్గి మల్లన్న జాతర (ఫొటోలు) | Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal | Sakshi
నిర్మల్‌ : ఘనంగా ముజ్గి మల్లన్న జాతర (ఫొటోలు)

Feb 3 2026 10:47 AM | Updated on Feb 3 2026 10:55 AM

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal
1/18

నిర్మల్‌ రూరల్‌ మండలం ముజ్గిలో మల్లన్న జాతర ఘనంగా సాగుతోంది. మరోవైపు కడెం మండలం అక్కకొండ లక్ష్మీనృసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిశాయి.

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal2
2/18

ఉత్సవాల్లో వాగంగా దేవదేవులు మల్లన్న, లక్ష్మీనృసింహస్వామి సోమవారం ఉదయం రథాలపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal3
3/18

వేకువ జామునే అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను రథాలపై ఉంచి ఊరేగించారు. జాతరలకు జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు దేవ దేవులను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal4
4/18

నమో మల్లన్న.. నమో నారసింహ నినాదాలతో జాతర ప్రాంగణాలు మార్మోగాయి.

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal5
5/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal6
6/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal7
7/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal8
8/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal9
9/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal10
10/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal11
11/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal12
12/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal13
13/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal14
14/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal15
15/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal16
16/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal17
17/18

Mujgi Mallanna Jatara Being Held Grandly at Nirmal18
18/18

# Tag
mallanna jathara Nirmal Telangana photo gallery
