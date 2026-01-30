 ఉయ్యూరు : నేత్ర పర్వం.. ఊయల ఉత్సవం (ఫొటోలు) | Veeramma Thalli Ooyala Festival Celebrated Grandly In Uyyuru, Photos Gallery Went Viral On Social Media | Sakshi
ఉయ్యూరు : నేత్ర పర్వం.. ఊయల ఉత్సవం (ఫొటోలు)

Jan 30 2026 8:30 AM | Updated on Jan 30 2026 8:54 AM

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 20261
1/16

ఉయ్యూరు: అశేష భక్తజన తిరుగుడు గండ దీప హారతుల నడుమ ఉయ్యూరు వీరమ్మతల్లి ఊయల ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా సాగింది.

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 20262
2/16

మెట్టినింటి నుంచి గ్రామోత్సవంగా బయలుదేరిన అమ్మవారు గురువారం పట్టణంలో ఊరేగారు.శ్రీ కనక చింతయ్య సమేతంగా వీరమ్మతల్లి పల్లకీలో ముందుకు సాగగా.. దారిపొడవునా భక్తులు హారతులు ఇచ్చి పసుపు నీరు ఓరబోసి పసుపు కుంకుమ సమర్పించారు.

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 20263
3/16

కాటూరు రోడ్డు, సాయి మహల్‌ సెంటర్, కౌండిన్య ప్రాంగణం, కాపుల రామాలయం సెంటరు, కొబ్బరి తోట, సుందరమ్మపేట, శివాలయం రోడ్డులో అమ్మవారి పల్లకికీ పూలతో స్వాగతం పలికారు.

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 20264
4/16

యువత బాణసంచా కాలుస్తూ విద్యుత్‌ కాంతులతో బ్రహ్మరథం పట్టారు. వైభవంగా గ్రామోత్సవం పూర్తి చేసుకున్న అమ్మవారు ఊయలస్తంభాల వద్దకు చేరుకోగా.. అక్కడ ఊయల ఉత్సవం జరిపించారు.

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 20265
5/16

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 20266
6/16

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 20267
7/16

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 20268
8/16

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 20269
9/16

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 202610
10/16

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 202611
11/16

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 202612
12/16

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 202613
13/16

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 202614
14/16

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 202615
15/16

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunala 202616
16/16

# Tag
Vuyyuru veeramma krishna district Andhra Pradesh photo gallery
