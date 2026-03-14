 తండ్రీకొడుకు.. ఒక ఆర్టీసీ బస్సు! | Father And Son Work Together In Same RTC Bus In Siddipet District, Know Their Story Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తండ్రీకొడుకు.. ఒక ఆర్టీసీ బస్సు!

Mar 14 2026 11:34 AM | Updated on Mar 14 2026 12:37 PM

father and son work together in same rtc bus in siddipet district

హుస్నాబాద్‌: ఒకే బస్సులో తండ్రీకొడుకు విధులు నిర్వహించారు. ఈ ఆసక్తికరమైన ఘటన శుక్రవారం సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నా బాద్‌ బస్టాండ్‌లో చోటు చేసుకుంది. హుస్నాబాద్‌కు చెందిన బంధనాపురం ఎల్లయ్య 34 ఏళ్లుగా ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌గా సేవలు అందిస్తున్నాడు. ఆయన కుమారుడు బంధనాపురం ప్రేమ్‌ కండక్టర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. 

ఈ క్రమంలో తండ్రీకొడుకు ఇద్దరూ ఒక్కటే బస్సులో డ్యూటీ చేయడం ప్రయాణికులు ఆసక్తిగా గమనించారు. ఎల్లయ్య ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌గా సేవలు అందిస్తూ ఉత్తమ డ్రైవర్‌గా పలుసార్లు అవార్డులు అందుకున్నాడు. ప్రమాదరహిత డ్రైవర్‌గా సేవలు కొనసాగిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం కుమారుడితో కలిసి ఒకే బస్సులో విధులు నిర్వహించడంపై తండ్రి ఎల్లయ్య సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు.  

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

అల్లు సినిమాస్‌ ప్రత్యేకతలివే.. (ఫోటోలు)
photo 2

కూకట్‌పల్లిలో సినీ నటి మీనాక్షి చౌదరి సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

ఖమ్మంలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 4

‘అల్లు సినిమాస్’ ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్‌, బన్నీ (ఫోటోలు)
photo 5

అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌- సానియా సంగీత్‌.. బుట్టబొమ్మలా సారా (ఫొటోలు)

Video

View all
Iran Strikes On US Embassy In Baghdad 1
Video_icon

బాగ్దాద్ పై బాంబుల వర్షం.. US ఎంబసీపై దాడులు
Withdraw Cash Now Before Iran Conflict Hits India Banking Expert Rambabu 2
Video_icon

ఇరాన్ యుద్ధం.. బ్యాంకులో నుంచి మీ డబ్బు డ్రా చేసుకోండి...
Two Arrested For Creating Deepfake AI Videos On Anasuya 3
Video_icon

అనసూయపై అసభ్యకర పోస్టులు.. ఇద్దరు అరెస్ట్
Trisha Krishnan Political Entry Rumors Create Buzz 4
Video_icon

విజయ్ తో వివాదాలు.. రాజకీయాల్లోకి త్రిష ఎంట్రీ..!
Chandrababu Scam Busted In Polavaram Project 5
Video_icon

500 కోట్ల మోసం! పోలవరం పనుల్లో అక్రమాలు CBI SP సంచలన లేఖ
