తెలంగాణ : కోరిన కోరికలు తీర్చే అద్భుత శక్తులు కలిగిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

శ్రీ ఆది వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ వేణుగోపాల స్వామీ ఆలయం (Sri Adivaraha Lakshmi Narasimha VenuGopala Swamy Temple)
సూర్యాపేట జిల్లా, హుజూర్ నగర్ మండలంలోని బురుగడ్డ గ్రామంలో ఉన్న శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామి (వేణుగోపాల స్వామి) దేవాలయం అత్యంత ప్రాచీనమైనది మరియు ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం.
ప్రత్యేకత: ఒకే గర్భాలయంలో ముగ్గురు అవతార మూర్తులు (ఆదివరాహ, లక్ష్మీ నరసింహ, వేణుగోపాల స్వామి) కొలువై ఉన్నరు. ఈ క్షేత్రంలో 24 అడుగుల అనంత పద్మనాభస్వామి విగ్రహం (అనంత వేణుగోపాలస్వామి) ఉంది.
క్షేత్ర వైశిష్ట్యం : బురుగడ్డ గ్రామంలోని ఈ ఆలయం చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంది. ప్రధాన రహదారికి కొంత దూరంలో, పురాతన కట్టడాల శైలిలో ఉంటుంది.
దర్శనం: ఇక్కడ అనంత పద్మనాభ స్వామి, వేణుగోపాల స్వామి రూపాలలో భగవంతుడు పూజలందుకుంటున్నాడు.
ఉదయం 6:00 నుండి మధ్యాహ్నం 1:00 వరకు, సాయంత్రం 4:00 నుండి రాత్రి 8:00 వరకు ఆలయం తెరిచి ఉంటుంది.
సూర్యాపేట పట్టణం నుండి సుమారు 20-30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.
