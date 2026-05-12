 గోల్డ్‌ డిజైనర్‌వేర్‌లో రాధికా మర్చంట్‌ స్టన్నింగ్‌ లుక్‌! | Radhika Merchant stuns as modern-day Belle in gold couture in Venice | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గోల్డ్‌ డిజైనర్‌వేర్‌లో రాధికా మర్చంట్‌ స్టన్నింగ్‌ లుక్‌!

May 12 2026 12:34 PM | Updated on May 12 2026 12:36 PM

Radhika Merchant stuns as modern-day Belle in gold couture in Venice

భారతదేశ జాతీయ పెవిలియన్ ప్రారంభోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి  అంబానీ కుటుంబం అంతా ఇటలీలోని వెనిస్‌కు చేరి అత్యంత అద్భుతమైన కళాత్మక దుస్తుల్లో కనిపించి అబ్బరుపరిచారు. తాజాగా ఈ 61వ అంతర్జాతీయ కళా ప్రదర్శన – లా బినాలే డి వెనిజియాలో అంబానీ చిన్న కోడలు సరికొత్త లుక్‌కి సంబంధించిన ఫోటోలు సన్సేషన్‌ సృష్టిస్తున్నాయి. 

ఎప్పటిలాగే రాధికా ఈ వేడుకలో తన గ్లామర్‌ లుక్‌తో ఆకట్టుకుంది. అందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను రియా కపూర్ మే 11న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలలో రాధికా ఫ్యాషన్‌ను భారతీయ హస్తకళలను మేళవించిన డిజైనర్‌వేర్‌ ఆధునిక కాలపు అందగత్తెలా మెరిశారామె. కస్టమ్‌ ఎర్డెమ్‌  ప్రత్యేకంగా డిజైన్‌ చేసిన దుస్తులలో రాధికా లుక్‌ అదుర్స్‌ అనిపించింది. 

యూరోపియన్‌ కౌంచర్‌ సౌందర్యాన్ని, భారతీయ వస్త్రాల గొపతనాన్ని మేళవించేలా డిజైన్‌ చేసింది. భారతీయ ఫ్యాబ్రిక్‌పై పూల మోటిఫ్‌లతో అలంకరించిన మెటాలిగ్‌ గోల్డ్‌ బ్రోకేడ్‌ ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉంది. ఒక రకంగా ఈ డ్రెస్‌ ప్రపంచ వేదికపై భారతీయ నేత కార్మికుల నైపుణ్యాన్ని అందంగా ప్రదర్శించింది. ఈ డిజైనర్‌వేర్‌ ఆఫ్-షోల్డర్ డ్రేప్డ్ కార్సెట్ విత్‌ నేలవరకు జాలువారే కేప్‌ని కలిగి ఉంది. 

దాంతో రాధికా లుక్‌ని రాజసం ఉ‍ట్టిపడేలా చేసింది. దీనికి మ్యాచింగ్‌గా స్ట్రెయిట్-కట్ బేజ్ రంగు ప్యాంటుతో జతచేసి,ఆధునిక ఫ్యాషన్‌తో కలగలిసిన భారతీయ వారసత్వ సంప్రదాయాన్ని ప్రదర్శించింది. అందుకు తగ్గట్టుగా రాధికా మెరిసే ఐషాడో, వింగ్డ్ ఐలైనర్, మస్కారా పూసిన కనురెప్పలతో తన రూపాన్ని తీర్చిదిద్దుకుంది. హెయిర్‌ని కూడా పాపిడి తీసి మొత్తాన్ని కర్ల్స్‌లో వదిలేయడంతో మరింత గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. కాగా రాధికా శిక్షణ పొందిన భారతీయ శాస్త్రీయ నృత్యకారిణి. అలాగే ఆమె  తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఎన్‌కోర్ హెల్త్‌కేర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్‌లో సభ్యురాలిగా కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో కూడా చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

 

(చదవండి: వెనిస్‌లో స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌గా నీతా అంబానీ కుటుంబం)

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నారా రోహిత్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

సూర్య 'వీరభద్రుడు' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారిలో సేవలో రాజశేఖర్ కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 4

సీఎం విజయ్ కోసం త్రిష రెడీ అయిందిలా (ఫొటోలు)
photo 5

కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించిన బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ శోభా శెట్టి (ఫొటోలు)

Video

View all
AIADMK's CV Shanmugam Faction Announces Support To TVK Vijay 1
Video_icon

TVK అధినేత, సీఎం విజయ్ కు మద్దతు ప్రకటన
Hero Karthi Speech at Veera Bhadrudu Telugu Pre-Release Event 2
Video_icon

అన్నయ్య ఇరగకొట్టేశావ్..! బ్లాక్ బస్టర్ కన్ఫర్మ్
Ashu Reddy Emotional Post on His Friend Bharath Kanth 3
Video_icon

నా గుండెల్లో ఎప్పటికీ ఉంటావ్..!
TVK MLA Carries Jayalalitha Photo In Pocket 4
Video_icon

TVK MLA జేబులో జయలలిత ఫోటో విజయ్ డిఫరెంట్
Vennela Skit On PM Modi Statement Over Gold 5
Video_icon

బంగారం కొనాలా.. వద్దా.! అయోమయంలో మా వెన్నెల
Advertisement
 