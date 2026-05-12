భారతదేశ జాతీయ పెవిలియన్ ప్రారంభోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి అంబానీ కుటుంబం అంతా ఇటలీలోని వెనిస్కు చేరి అత్యంత అద్భుతమైన కళాత్మక దుస్తుల్లో కనిపించి అబ్బరుపరిచారు. తాజాగా ఈ 61వ అంతర్జాతీయ కళా ప్రదర్శన – లా బినాలే డి వెనిజియాలో అంబానీ చిన్న కోడలు సరికొత్త లుక్కి సంబంధించిన ఫోటోలు సన్సేషన్ సృష్టిస్తున్నాయి.
ఎప్పటిలాగే రాధికా ఈ వేడుకలో తన గ్లామర్ లుక్తో ఆకట్టుకుంది. అందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను రియా కపూర్ మే 11న ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలలో రాధికా ఫ్యాషన్ను భారతీయ హస్తకళలను మేళవించిన డిజైనర్వేర్ ఆధునిక కాలపు అందగత్తెలా మెరిశారామె. కస్టమ్ ఎర్డెమ్ ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన దుస్తులలో రాధికా లుక్ అదుర్స్ అనిపించింది.
యూరోపియన్ కౌంచర్ సౌందర్యాన్ని, భారతీయ వస్త్రాల గొపతనాన్ని మేళవించేలా డిజైన్ చేసింది. భారతీయ ఫ్యాబ్రిక్పై పూల మోటిఫ్లతో అలంకరించిన మెటాలిగ్ గోల్డ్ బ్రోకేడ్ ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉంది. ఒక రకంగా ఈ డ్రెస్ ప్రపంచ వేదికపై భారతీయ నేత కార్మికుల నైపుణ్యాన్ని అందంగా ప్రదర్శించింది. ఈ డిజైనర్వేర్ ఆఫ్-షోల్డర్ డ్రేప్డ్ కార్సెట్ విత్ నేలవరకు జాలువారే కేప్ని కలిగి ఉంది.
దాంతో రాధికా లుక్ని రాజసం ఉట్టిపడేలా చేసింది. దీనికి మ్యాచింగ్గా స్ట్రెయిట్-కట్ బేజ్ రంగు ప్యాంటుతో జతచేసి,ఆధునిక ఫ్యాషన్తో కలగలిసిన భారతీయ వారసత్వ సంప్రదాయాన్ని ప్రదర్శించింది. అందుకు తగ్గట్టుగా రాధికా మెరిసే ఐషాడో, వింగ్డ్ ఐలైనర్, మస్కారా పూసిన కనురెప్పలతో తన రూపాన్ని తీర్చిదిద్దుకుంది. హెయిర్ని కూడా పాపిడి తీసి మొత్తాన్ని కర్ల్స్లో వదిలేయడంతో మరింత గ్లామరస్గా కనిపించింది. కాగా రాధికా శిక్షణ పొందిన భారతీయ శాస్త్రీయ నృత్యకారిణి. అలాగే ఆమె తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఎన్కోర్ హెల్త్కేర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో సభ్యురాలిగా కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో కూడా చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
