 కాసేపట్లో తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం.. | Telangana Assembly Budget Session 2026 Live Updates
కాసేపట్లో తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం..

Mar 16 2026 10:36 AM | Updated on Mar 16 2026 10:54 AM

Telangana Assembly Budget Session 2026 Live Updates

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు అప్‌డేట్స్‌..

అసెంబ్లీలో మంత్రుల చాంబర్లు మార్పు..

  • తెలంగాణ శాసనసభలో మారిన పలువురు మంత్రుల చాంబర్లు.
  • లాబీలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి ఫస్ట్ ఫ్లోర్‌కు మంత్రుల చాంబర్లను షిఫ్ట్ చేసిన అధికారులు.
  • మంత్రులు తుమ్మల, దామోదర రాజనర్సింహ చాంబర్లను ఫస్ట్ ఫ్లోర్‌కు తరలింపు.
  • ఫస్ట్ ఫ్లోర్‌లో మంత్రి సీతక్క చాంబర్‌ మార్పు.
  • సీతక్క చాంబర్‌ను మంత్రి తుమ్మలకు కేటాయింపు.
  • సీతక్కకు సీపీఐ ఛాంబర్ పక్కన బ్యాక్ సైడ్ కేటాయింపు.
  • చాంబర్ల మార్పు స్పీకర్ నిర్ణయం అంటున్న అసెంబ్లీ అధికారులు.

 

కాసేపట్లో అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం..

  • తెలంగాణ శాసనసభ నిబంధనలపై బులిటెన్ విడుదల
  • ఉదయం 11:45 గంటలకు గవర్నర్ ప్రసంగంతో అసెంబ్లీ ప్రారంభం
  • ఎమ్మెల్యేలు గేట్ నెం.2, గేట్ నెం.4 ద్వారా ప్రవేశం
  • వాహనాలపై అసెంబ్లీ కార్ పాస్ తప్పనిసరి
  • గేట్ నెం.1, 2, 4 వద్ద వాహనాల సెక్యూరిటీ చెకింగ్
  • స్వయంగా నడిపే వాహనాలకు మాత్రమే అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో అనుమతి
  • డ్రైవర్‌తో వచ్చే వాహనాలు పబ్లిక్ గార్డెన్‌లో పార్కింగ్
  • ఎమ్మెల్యేలు ఆయుధాలు తీసుకురావడం పూర్తిగా నిషేధం
  • అసెంబ్లీ లోపల మొబైల్‌తో ఫొటోలు, వీడియోలు నిషేధం
  • స్పీకర్ అనుమతి లేకుండా ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల వినియోగం నిషేధం
  • అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో నినాదాలు, నిరసనలు పూర్తిగా నిషేధం
  • సమావేశం జరుగుతున్న సమయంలో మీడియా పాయింట్ వినియోగం నిషేధం
  • టీ/లంచ్ బ్రేక్ సమయంలో మాత్రమే మీడియా పాయింట్ వినియోగం
  • అసెంబ్లీ లాబీల్లో అధికారిక ఫోటోగ్రాఫర్లకు మాత్రమే అనుమతి
  • మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు లోపల లాబీల్లో ప్రవేశం లేదు

మండలి చైర్మన్ కీలక ఆదేశాలు

  • తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశాల నేపథ్యంలో చైర్మన్ కీలక ఆదేశాలు
  • ఉదయం 11:45కి తెలంగాణ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ 26వ సెషన్ ప్రారంభం
  • కౌన్సిల్ ప్రాంగణంలో పబ్లిక్ మీటింగ్స్ నిర్వహణ నిషేధం
  • ఆయుధాలు, బ్యానర్లు, ప్లకార్డులు తీసుకురావడం నిషేధం
  • నినాదాలు, ప్రసంగాలు చేయడం నిషేధం
  • ప్రదర్శనలు, ర్యాలీలు, ధర్నాలు పూర్తిగా నిషేధం
  • ఇతర సభ్యులకు ఇబ్బంది కలిగించే చర్యలు చేయరాదు
  • చైర్మన్ అనుమతి లేకుండా మొబైల్, ల్యాప్‌ టాప్‌లలో వీడియోలు లేదా ఫొటోలు చూపరాదు
  • కౌన్సిల్ ప్రాంగణంలో సభ్యులు సందర్శకులను తీసుకురావద్దని ఆదేశం
  • కౌన్సిల్ లోపలికి సభ్యుల వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బందికి అనుమతి లేదు
  • సభ్యులు తమ సెక్యూరిటీ సిబ్బందిని బయటే ఉంచాలని సూచన
  • కార్ పాస్ తప్పనిసరిగా వాహనం ముందు ప్రదర్శించాలి
  • సభ్యుల కోసం ప్రత్యేక వెయిటింగ్ లాంజ్ ఏర్పాటు
  • సభ్యుల పీఏలు తమ పార్టీ కార్యాలయాల వరకు మాత్రమే అనుమతి

Related News By Category

Related News By Tags

