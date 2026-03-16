కాసేపట్లో తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం..

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు అప్డేట్స్..
అసెంబ్లీలో మంత్రుల చాంబర్లు మార్పు..
- తెలంగాణ శాసనసభలో మారిన పలువురు మంత్రుల చాంబర్లు.
- లాబీలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి ఫస్ట్ ఫ్లోర్కు మంత్రుల చాంబర్లను షిఫ్ట్ చేసిన అధికారులు.
- మంత్రులు తుమ్మల, దామోదర రాజనర్సింహ చాంబర్లను ఫస్ట్ ఫ్లోర్కు తరలింపు.
- ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మంత్రి సీతక్క చాంబర్ మార్పు.
- సీతక్క చాంబర్ను మంత్రి తుమ్మలకు కేటాయింపు.
- సీతక్కకు సీపీఐ ఛాంబర్ పక్కన బ్యాక్ సైడ్ కేటాయింపు.
- చాంబర్ల మార్పు స్పీకర్ నిర్ణయం అంటున్న అసెంబ్లీ అధికారులు.
కాసేపట్లో అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం..
- తెలంగాణ శాసనసభ నిబంధనలపై బులిటెన్ విడుదల
- ఉదయం 11:45 గంటలకు గవర్నర్ ప్రసంగంతో అసెంబ్లీ ప్రారంభం
- ఎమ్మెల్యేలు గేట్ నెం.2, గేట్ నెం.4 ద్వారా ప్రవేశం
- వాహనాలపై అసెంబ్లీ కార్ పాస్ తప్పనిసరి
- గేట్ నెం.1, 2, 4 వద్ద వాహనాల సెక్యూరిటీ చెకింగ్
- స్వయంగా నడిపే వాహనాలకు మాత్రమే అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో అనుమతి
- డ్రైవర్తో వచ్చే వాహనాలు పబ్లిక్ గార్డెన్లో పార్కింగ్
- ఎమ్మెల్యేలు ఆయుధాలు తీసుకురావడం పూర్తిగా నిషేధం
- అసెంబ్లీ లోపల మొబైల్తో ఫొటోలు, వీడియోలు నిషేధం
- స్పీకర్ అనుమతి లేకుండా ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల వినియోగం నిషేధం
- అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో నినాదాలు, నిరసనలు పూర్తిగా నిషేధం
- సమావేశం జరుగుతున్న సమయంలో మీడియా పాయింట్ వినియోగం నిషేధం
- టీ/లంచ్ బ్రేక్ సమయంలో మాత్రమే మీడియా పాయింట్ వినియోగం
- అసెంబ్లీ లాబీల్లో అధికారిక ఫోటోగ్రాఫర్లకు మాత్రమే అనుమతి
- మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు లోపల లాబీల్లో ప్రవేశం లేదు
మండలి చైర్మన్ కీలక ఆదేశాలు
- తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశాల నేపథ్యంలో చైర్మన్ కీలక ఆదేశాలు
- ఉదయం 11:45కి తెలంగాణ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ 26వ సెషన్ ప్రారంభం
- కౌన్సిల్ ప్రాంగణంలో పబ్లిక్ మీటింగ్స్ నిర్వహణ నిషేధం
- ఆయుధాలు, బ్యానర్లు, ప్లకార్డులు తీసుకురావడం నిషేధం
- నినాదాలు, ప్రసంగాలు చేయడం నిషేధం
- ప్రదర్శనలు, ర్యాలీలు, ధర్నాలు పూర్తిగా నిషేధం
- ఇతర సభ్యులకు ఇబ్బంది కలిగించే చర్యలు చేయరాదు
- చైర్మన్ అనుమతి లేకుండా మొబైల్, ల్యాప్ టాప్లలో వీడియోలు లేదా ఫొటోలు చూపరాదు
- కౌన్సిల్ ప్రాంగణంలో సభ్యులు సందర్శకులను తీసుకురావద్దని ఆదేశం
- కౌన్సిల్ లోపలికి సభ్యుల వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బందికి అనుమతి లేదు
- సభ్యులు తమ సెక్యూరిటీ సిబ్బందిని బయటే ఉంచాలని సూచన
- కార్ పాస్ తప్పనిసరిగా వాహనం ముందు ప్రదర్శించాలి
- సభ్యుల కోసం ప్రత్యేక వెయిటింగ్ లాంజ్ ఏర్పాటు
- సభ్యుల పీఏలు తమ పార్టీ కార్యాలయాల వరకు మాత్రమే అనుమతి