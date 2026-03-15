 నా కూతుర్ని సినిమాల్లో ఊహించలేదు.. నాగార్జున వల్లే.. | Priyadarshan Reveals Because of Nagarjuna Phone Call Kalyani Eners into Cinema
కలలో కూడా అనుకోలేదు.. నాగార్జున ఫోన్‌ చేయడం వల్లే..

Mar 15 2026 4:03 PM | Updated on Mar 15 2026 4:03 PM

Priyadarshan Reveals Because of Nagarjuna Phone Call Kalyani Eners into Cinema

మలయాళ టాప్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రియదర్శన్‌ కూతురు కల్యాణి తండ్రికి తగ్గ తనయగా పేరు తెచ్చుకుంది. 2017లో తెలుగు సినిమా హలోతో ఆమె హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. కొద్దికాలంలోనే మంచి పేరు సంపాదించుకుంది. తెలుగుతోపాటు తమిళ, మలయాళ సినిమాలు చేసింది. గతేడాది లోక చాప్టర్‌ 1 చిత్రంతో పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో క్రేజ్‌ సంపాదించింది.

కలలో కూడా అనుకోలే
అయితే ఆమె హీరోయిన్‌ అవడానికి కింగ్‌ నాగార్జునే ప్రధాన కారణం అంటున్నాడు ప్రియదర్శన్‌. పింక్‌విల్లాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అతడు మాట్లాడుతూ.. నా కూతురు కెమెరా ముందుకు వస్తుందని కలలో కూడా ఊహించలేదు. ఎందుకంటే సినిమా సెట్‌కు రావడానికి తనెప్పుడూ ఇష్టపడలేదు. తను ఆర్కిటెక్చర్‌ చదివింది. ఆ‍ర్కిటెక్ట్‌ అవ్వాలనుకుంది. 

నాగార్జున ఫోన్‌ చేయడంతో..
కానీ, సడన్‌గా ఒకసారి నాగార్జున ఫోన్‌ చేసి కల్యాణిని సినిమాలో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం అన్నాడు. తనకు నటించడం రాదని చెప్పాను. కానీ నా కూతురు ఒకసారి ట్రై చేస్తే పోలా అంది. ఇక్కడ నేను కోల్పోయేదేం లేదు, నాకు సినిమాలు సెట్టవకపోతే మళ్లీ ఆర్కిటెక్చర్‌ వైపు వెళ్లిపోతానంది. అలా తను సినిమాల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తండ్రిగా తన సినీజర్నీ చూస్తుంటే సంతోషంగా ఉంది. కాకపోతే నా సినిమాల గురించి తనతో మాట్లాడను. తను చేసే ప్రాజెక్టుల గురించి నాతో చర్చించదు. 

సినిమా తప్ప..
ఎందుకంటే తను ఇప్పటి జెనరేషన్‌ అమ్మాయి. ఈతరం వాళ్లు సినిమాను ఒకలా చూస్తారు. నేనేమో పాత స్కూల్‌కు చెందినవాడిని. మేమిద్దరం సినిమా తప్ప అన్నింటిగురించి మాట్లాడుకుంటాం అని ప్రియదర్శన్‌  చెప్పుకొచ్చాడు. కాగా హలో మూవీతో కింగ్‌ నాగార్జున చిన్న కుమారుడు అఖిల్‌ హీరోగా పరిచయమయ్యాడు. విక్రమ్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంతోనే కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కూడా కథానాయికగా వెండితెరపై ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

చదవండి: దేవుడు నాకిలా రాసిపెట్టాడు: డిమాన్‌ పవన్‌

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

ఘనంగా కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లి (ఫోటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 15- 22)
photo 3

కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ పెళ్లి వేడుక సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

వైట్‌ డ్రెస్‌లో టాలీవుడ్ యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

భారత టెన్నిస్‌ దిగ్గజం సానియా మీర్జా లేటెస్ట్‌ పోస్ట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Jr NTR And Prashanth Neels Dragon Movie Update 1
Video_icon

డ్రాగన్ పై దురంధర్ ఎఫెక్ట్..!
Rachamallu Fire Vangalapudi Anitha Over TDP MP Putta Mahesh Drugs Party 2
Video_icon

ఇంత నోరేసుకొని అరవడం కాదు.. అనితను ఏకిపారేసిన రాచమల్లు
Kurasala Kannababu Reaction On TDP MP Putta Mahesh Kumar Drugs Case 3
Video_icon

పుట్టా మహేష్ డ్రగ్స్ కేసు.. తండ్రి కొడుకులకి ఇచ్చిపడేసిన కన్నబాబు
Vijay Raju Fire On TDP MP Putta Mahesh Kumar Drugs Case 4
Video_icon

నువ్వు ఎంపీనా? డ్రగ్స్ డీలరా? టీడీపీ ఎంపీ పుట్ట మహేష్ పై విజయ్ రాజు ఫైర్

Iran Attack On Tel Aviv City Israel 5
Video_icon

ఇజ్రాయెల్ పై మరోసారి దాడి.. నేలకూలిన భారీ భవనాలు
