 విశాఖపట్నంలో వైభవంగా పైడిమాంబ తొలేళ్ల సంబరం (ఫొటోలు) | Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam | Sakshi
విశాఖపట్నంలో వైభవంగా పైడిమాంబ తొలేళ్ల సంబరం (ఫొటోలు)

Mar 10 2026 10:26 AM | Updated on Mar 10 2026 10:35 AM

Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam1
కంచరపాలెం: కంచరపాలెం పరిధిలోని రామ్మూర్తి పంతులుపేటలో వెలసిన పైడిమాంబ అమ్మవారి నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా ప్రారంభమయ్యాయి.

Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam2
ఉత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టమైన ‘తొలేళ్ల సంబరం’ సోమవారం కన్నుల పండువగా సాగింది. గౌరీ సేవా సంఘం గ్రామాధ్యక్ష, కార్యదర్శులు మద్దాల అప్పారావు, శరకం మూర్తిల సారథ్యంలో జరిగిన ఈ వేడుకకు వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు.

Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam3
అమ్మవారి ప్రతిమల ఊరేగింపు ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాల ప్రాంగణం నుంచి ప్రారంభమై, జ్ఞానాపురం, డాబాగార్డెన్స్‌, జగదాంబ కూడలి, కాన్వెంట్‌ కూడలి మీదుగా సాగి తిరిగి అమ్మవారి మూలవిరాట్‌ సన్నిధికి చేరుకుంది.

Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam4
ఈ శోభాయాత్రలో సుమారు 315 ప్రత్యేక అమ్మవారి ప్రతిమలు కనువిందు చేశాయి.

Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam5
Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam6
Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam7
Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam8
Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam9
Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam10
Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam11
Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam12
Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam13
Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam14
Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam15
Kancharapalem Sri Pydimamba Tholella Sambaram in Visakhapatnam16
kancharapalem Pydimamba Colony Visakhapatnam devotional photo gallery
