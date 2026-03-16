Sakshi News home page

Trending News:

OSCARS 2026 : ఆస్కార్‌ విజేతల జాబితా (ఫోటోలు)

Mar 16 2026 10:20 AM | Updated on Mar 16 2026 10:20 AM

1/16

98వ ఆస్కార్‌ అవార్డ్స్‌ అట్టహాసంగా జరిగాయి.

2/16

మార్చి 16న అకాడమీ పురస్కారాలను ప్రకటించారు.

3/16

వాటిలో ప్రధానంగా ఏయే సినిమాలకు ఆస్కార్‌ వరించిందో చూద్దాం..

4/16

ఉత్తమ చిత్రం : వన్‌ బ్యాటిల్‌ ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌ (One Battle After Another)

5/16

ఉత్తమ నటుడు : మైఖెల్‌ బి. జోర్డాన్‌ (సిన్నర్స్‌) (Michael B. Jordan)

6/16

ఉత్తమ నటి : జెస్సీ బక్లే (హామ్నెట్‌) (Jessie Buckley)

7/16

ఉత్తమ దర్శకుడు : పాల్‌ థామస్‌ అండర్సన్‌ (వన్‌ బ్యాటిల్‌ ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌) (Paul Thomas Anderson)

8/16

ఉత్తమ స్క్రీన్‌ప్లే : ర్యాన్‌ కూగ్లర్‌ (సిన్నర్స్‌) (Ryan Coogler)

9/16

ఉత్తమ సహాయ నటుడు: షాన్‌ పెన్‌ (వన్‌ బ్యాటిల్‌ ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌) (Sean Penn)

10/16

ఉత్తమ సహాయ నటి : అమీ మాడిగన్‌ (వెపన్స్‌) (Amy Madigan)

11/16

ఉత్తమ అంతర్జాతీయ చిత్రం: సెంటిమెంటల్‌ వాల్యూ (Sentimental Value)

12/16

ఉత్తమ సంగీతం: లుడ్విగ్‌ గోరాన్సన్‌ (సిన్నర్స్‌) (Ludwig Göransson)

13/16

ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ: ఆటమ్‌ డురాల్డ్‌ అర్కపా (సిన్నర్స్‌) (Autumn Durald Arkapaw)

14/16

ఉత్తమ సౌండ్‌: ఎఫ్‌ 1

15/16

ఉత్తమ ఎడిటింగ్‌: ఆండీ జుర్గెన్‌సన్‌ (వన్‌ బ్యాటిల్‌ ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌) (Andy Jurgensen)

16/16

ఉత్తమ విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్‌ : అవతార్‌: ఫైర్‌ అండ్‌ యాష్‌ (Avatar )

# Tag
Oscars 2026 Oscar Award academy awards Hollywood photo gallery
Photos

View all
Video

View all
