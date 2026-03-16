OSCARS 2026 : ఆస్కార్‌ విజేతల జాబితా (ఫోటోలు)

1/16
98వ ఆస్కార్ అవార్డ్స్ అట్టహాసంగా జరిగాయి.
2/16
మార్చి 16న అకాడమీ పురస్కారాలను ప్రకటించారు.
3/16
వాటిలో ప్రధానంగా ఏయే సినిమాలకు ఆస్కార్ వరించిందో చూద్దాం..
4/16
ఉత్తమ చిత్రం : వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్ (One Battle After Another)
5/16
ఉత్తమ నటుడు : మైఖెల్ బి. జోర్డాన్ (సిన్నర్స్) (Michael B. Jordan)
6/16
ఉత్తమ నటి : జెస్సీ బక్లే (హామ్నెట్) (Jessie Buckley)
7/16
ఉత్తమ దర్శకుడు : పాల్ థామస్ అండర్సన్ (వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్) (Paul Thomas Anderson)
8/16
ఉత్తమ స్క్రీన్ప్లే : ర్యాన్ కూగ్లర్ (సిన్నర్స్) (Ryan Coogler)
9/16
ఉత్తమ సహాయ నటుడు: షాన్ పెన్ (వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్) (Sean Penn)
10/16
ఉత్తమ సహాయ నటి : అమీ మాడిగన్ (వెపన్స్) (Amy Madigan)
11/16
ఉత్తమ అంతర్జాతీయ చిత్రం: సెంటిమెంటల్ వాల్యూ (Sentimental Value)
12/16
ఉత్తమ సంగీతం: లుడ్విగ్ గోరాన్సన్ (సిన్నర్స్) (Ludwig Göransson)
13/16
ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ: ఆటమ్ డురాల్డ్ అర్కపా (సిన్నర్స్) (Autumn Durald Arkapaw)
14/16
ఉత్తమ సౌండ్: ఎఫ్ 1
15/16
ఉత్తమ ఎడిటింగ్: ఆండీ జుర్గెన్సన్ (వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్) (Andy Jurgensen)
16/16
ఉత్తమ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ : అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ (Avatar )