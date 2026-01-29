 వైభవంగా అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం (ఫొటోలు) | Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైభవంగా అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం (ఫొటోలు)

Jan 29 2026 8:34 AM | Updated on Jan 29 2026 8:34 AM

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos1
1/23

సఖినేటిపల్లి: పరమ పావనమైన వశిష్ఠ, సముద్ర సంగమ ప్రాంతంలో ఆధ్యాత్మికత పరవళ్లు తొక్కింది. ఆది దేవుని కల్యాణంతో శోభాయమానంగా మారింది.

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos2
2/23

గోవింద నామస్మరణలు, జై లక్ష్మీనరసింహస్వామి అంటూ వేలాది గొంతులు స్మరించగా, ఆ ప్రాంతం శ్రవణానందకరంగా మారింది.

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos3
3/23

అంతర్వేది పుణ్యక్షేత్రంలో జగదానందకారకుడు, ఆదిదేవుడు లక్ష్మీ నృసింహుని కల్యాణం బుధవారం అర్ధరాత్రి నయనానందకరంగా సాగింది.

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos4
4/23

ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల నుంచి భక్తులు వెల్లువలా తరలి రావడంతో ఆలయ ప్రాంగణం జనసంద్రాన్ని తలపించింది.

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos5
5/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos6
6/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos7
7/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos8
8/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos9
9/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos10
10/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos11
11/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos12
12/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos13
13/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos14
14/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos15
15/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos16
16/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos17
17/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos18
18/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos19
19/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos20
20/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos21
21/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos22
22/23

Antarvedi Sri Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanostavam 2026 Photos23
23/23

# Tag
Antarvedi antarvedi swamy antarvedi temple lakshmi narasimha swamy Lakshmi Narasimha Swamy Kalyanam lakshmi narasimha swamy temple devotional photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వైభవంగా అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 2

ఆదివాసీ ఆచారాలతో సారలమ్మకు స్వాగతం.. మేడారంలో కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 3

'హే భగవాన్' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఫుల్ గ్లామరస్‌గా యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ.. ఫోటోలు
photo 5

బ్లూ శారీలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు.. ఫోటోలు

Video

View all
CBI Report On Tirumala Laddu Adulteration Case 1
Video_icon

లడ్డూ కల్తీపై CBI కీలక రిపోర్ట్.. ప్లాన్ ప్రకారమే కుట్ర
YSRCP Shekar Reddy Comments Janasena MLA Arava Sridhar 2
Video_icon

మొత్తం 500 వీడియోలు.. నువ్వసలు ఎమ్మెల్యేవేనా ?
Analyst Pasha Sensational Comments On Pawan Kalyan And Chandrababu 3
Video_icon

ఇది జనసేన పతనం.. పవన్ కళ్యాణ్ ఒక డమ్మీ.. అందుకే నో యాక్షన్
Chandrababu Govt Paying Crores Of Rupees To Sidharth Luthra 4
Video_icon

పథకాలకు డబ్బులు లేవు.. లూథ్రాకు మాత్రం కోట్ల వర్షం
Pawan Kalyan Escapes Media Questions On Janasena MLA Arava Sridhar 5
Video_icon

మీ ఎమ్మెల్యే సంగతేంటి? పవన్ పరుగో పరుగు
Advertisement