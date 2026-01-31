 వైభవంగా మేడారం మహా జాతర.. పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు) | Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos | Sakshi
వైభవంగా మేడారం మహా జాతర.. పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)

Jan 31 2026 10:05 AM | Updated on Jan 31 2026 10:05 AM

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos1
1/23

మేడారం జనసంద్రమైంది.. గద్దెలపై ఇద్దరు తల్లులు కొలువుదీరడంతో దర్శనం కోసం భక్తులు బారులుదీరారు. సమ్మక్క, సారలమ్మ నామస్మరణతో మేడారం ప్రాంతం భక్తిభావంతో ఉప్పొంగిపోయింది.

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos2
2/23

సమ్మక్క కో..సారక్క కో అంటూ గద్దెల ప్రాంగణం మార్మోగింది. శివసత్తుల పూనకాలతో హోరెత్తింది. పవిత్రమైన మాఘశుద్ధ శుక్రవారం వనదేవతలు సమ్మక్క, సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజులు గద్దెలపై కొలువుదీరి ఉండడంతో ఎక్కువ మంది భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos3
3/23

మేడారం నుంచి తాడ్వాయి, పస్రాలకు వెళ్లే రెండు మార్గాల్లో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అయ్యింది.

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos4
4/23

మేడారం నుంచి తాడ్వాయి వెళ్లే అటవీ మార్గంలో సుమారు 8 కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos5
5/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos6
6/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos7
7/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos8
8/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos9
9/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos10
10/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos11
11/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos12
12/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos13
13/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos14
14/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos15
15/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos16
16/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos17
17/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos18
18/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos19
19/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos20
20/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos21
21/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos22
22/23

Devotional : Medaram Sammakka Saralamma jatara 2026 Photos23
23/23

# Tag
medaram Medaram jatara sammakka sarakka sammakka sarakka festival sammakka sarakka temple Telangana photo gallery
