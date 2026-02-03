టారిఫ్‌ తగ్గింపుతో బలపడిన రూపాయి

అమెరికా-భారత్ వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రభావం.. భారత ఆర్థిక రంగంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అమెరికా భారత ఉత్పత్తులపై విధిస్తున్న టారిఫ్ను 50 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించడంతో, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం పెరిగింది. ఈ పరిణామం నేరుగా రూపాయి విలువపై ప్రభావం చూపింది.
రూపాయి విలువ పెరుగుదల
- రూపాయి డాలర్తో పోలిస్తే 48 పైసలు బలపడింది.
- ఆరు వారాల్లో ఇంత పెద్ద పెరుగుదల ఇదే తొలిసారి.
- ప్రస్తుతం రూపాయి విలువ 90.94 పైసలు వద్ద నిలిచింది.
కారణాలు
- టారిఫ్ తగ్గింపు: భారత ఉత్పత్తులకు అమెరికా మార్కెట్లో పోటీదారులపై స్పష్టమైన ప్రయోజనం లభించింది.
- పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం: వాణిజ్య సంబంధాలు మెరుగుపడతాయని భావించి విదేశీ పెట్టుబడులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- రష్యా చమురు కొనుగోళ్లు తగ్గింపు సంకేతాలు: అమెరికా–భారత్ ఒప్పందం నేపథ్యంలో భారత్ రష్యా చమురు దిగుమతులను తగ్గిస్తుందనే అంచనాలు కూడా రూపాయి బలపడటానికి తోడ్పడ్డాయి.
ప్రభావం
- ఎగుమతిదారులకు లాభం: తక్కువ టారిఫ్తో అమెరికా మార్కెట్లో భారత ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది.
- దిగుమతిదారులకు ఊరట: రూపాయి బలపడటంతో డాలర్లో చెల్లింపులు కొంత తగ్గుతాయి.
- సామాన్య ఆర్థిక వ్యవస్థ: రూపాయి బలపడటం ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
మొత్తంగా, ఇంతకాలం అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరకపోవడం వల్లే విదేశీ మదుపర్లు మన మార్కెట్లలో భారీగా అమ్మకాలు జరుపుతున్నారు. ఫలితంగా డాలర్కు గిరాకీ పెరిగి, రూపాయి విలువ క్షీణిస్తూ వచ్చింది. తాజా పరిణామాలతో మన మార్కెట్లు, రూపాయి కోలుకుంటాయని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.