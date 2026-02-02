 వితికా షేరు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Vithika Sheru's birthday celebrations (Photos) | Sakshi
వితికా షేరు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Feb 2 2026 5:13 PM | Updated on Feb 2 2026 5:52 PM

Vithika Sheru's birthday celebrations (Photos)1
Vithika Sheru's birthday celebrations (Photos)2
నటి, బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ వితికా షేరు..

Vithika Sheru's birthday celebrations (Photos)3
3/11

తన పుట్టినరోజుని భర్త వరుణ్ సందేశ్‌తో కలిసి సింపుల్‪‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

Vithika Sheru's birthday celebrations (Photos)4
ఆ ఫొటోలని వరుణ్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు.

Vithika Sheru's birthday celebrations (Photos)5
Vithika Sheru's birthday celebrations (Photos)6
Vithika Sheru's birthday celebrations (Photos)7
Vithika Sheru's birthday celebrations (Photos)8
Vithika Sheru's birthday celebrations (Photos)9
Vithika Sheru's birthday celebrations (Photos)10
Vithika Sheru's birthday celebrations (Photos)11
vithika sheru varun sandesh
