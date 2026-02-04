 చాట్‌ జీపీటీకి గూగుల్ షాక్‌.. ‘జెమిని’లోకి పాత చాట్స్ | Google may let you move all your chats to Gemini | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చాట్‌ జీపీటీకి గూగుల్ షాక్‌.. ‘జెమిని’లోకి పాత చాట్స్

Feb 4 2026 1:24 PM | Updated on Feb 4 2026 1:27 PM

Google may let you move all your chats to Gemini

న్యూఢిల్లీ: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) రంగంలో గూగుల్ తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకునేందుకు సకల ‍ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు చాట్‌ జీపీటీ (ChatGPT) వాడుతున్న యూజర్లు గూగుల్ ‘జెమిని’కి మారాలనుకున్నప్పుడు, తమ పాత సంభాషణలు, డేటాను కోల్పోతామనే ఆందోళన  చెందేవారు. అయితే, ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా గూగుల్ ఇప్పుడు ‘ఇంపోర్ట్ ఏఐ చాట్స్’ (Import AI Chats) అనే కొత్త ఫీచర్‌ను సిద్ధం చేస్తోంది. ఫలితంగా యూజర్లు తమ పాత చాట్‌బాట్‌లలోని హిస్టరీని  సులభంగా జెమినికి బదిలీ  చేసుకోగలుగుతారు.

ప్రస్తుతం బీటా వెర్షన్‌లో ఉన్న ఈ ఫీచర్ గురించి ‘టెస్టింగ్ క్యాటలాగ్’ అనే నివేదిక కీలక వివరాలను గూగుల్‌ వెల్లడించింది. దీని ప్రకారం వినియోగదారులు చాట్‌ జీపీటీ లేదా క్లాడ్ (Claude) వంటి ఇతర ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల నుండి తమ సంభాషణలను నేరుగా జెమినిలోకి తరలించుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఏఐతో గతంలో జరిపిన చర్చలు, డేటా, సందర్భం (Context) ఏమాత్రం చెదిరిపోకుండా జెమినిలో కొనసాగించే అవకాశం  కలుగుతుంది.

ఈ కొత్త ఫీచర్‌ను ఉపయోగించే సమయంలో డేటా భద్రతపై గూగుల్ స్పష్టతనిచ్చింది. వినియోగదారులు దిగుమతి చేసుకున్న ప్రతి సంభాషణ వారి యాక్టివిటీలో భాగంగా సేవ్  అవుతుందని సంస్థ పేర్కొంది. అయితే ఈ డేటాను తమ ఏఐ మోడల్స్‌ను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు, శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఉపయోగిస్తామని గూగుల్ వెల్లడించింది. అలాగే వినియోగదారులు తమ డేటాను ఎప్పుడైనా మేనేజ్ చేసుకునే లేదా డిలీట్ చేసే వెసులుబాటును కూడా కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపింది.

అందిన సమాచారం ప్రకారం ఈ ప్రక్రియ అత్యంత సులభంగా ఉండనుంది. మొదట యూజర్లు తమ పాత ఏఐ ప్లాట్‌ఫారమ్ నుండి చాట్ ఫైల్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జెమిని యాప్‌లోని ‘ఇంపోర్ట్ ఏఐ చాట్స్’ బటన్‌ను క్లిక్ చేసి ఆ ఫైల్‌ను అప్‌లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల జెమిని మీ పాత సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకుంటుంది. తద్వారా మీరు పదేపదే అదే విషయాలను ఏఐకి వివరించాల్సిన అవసరం ఏర్పడదు.

ఇది కూడా చదవండి: స్క్రీన్ టైమ్‌: సరికొత్త నిర్వచనంలో ‘జెన్ జీ’

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జగన్‌ రాకతో దద్దరిల్లిన గుంటూరు (చిత్రాలు)
photo 2

అల్లు శిరీష్ బ్యాచిలర్ పార్టీ.. మరిన్ని కొత్త (ఫొటోలు)
photo 3

ఫుడ్ అంటే ఎంత ఇష్టమో.. ఆషికా క్రేవింగ్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

పశ్చిమ గోదావరిలో ఎంతో ఫేమస్ ఈ ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

నెట్‌ఫ్లిక్స్ గ్రాండ్ ఈవెంట్.. సగం బాలీవుడ్ ఇక్కడే ఉందిగా (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy Roadshow In Guntur 1
Video_icon

జగన్ కు బ్రహ్మరథం..!
YSRCP Cadre In High Spirits During YS Jagan Tour 2
Video_icon

జై జగన్ నినాదాలతో దద్దరిల్లిన గుంటూరు
Police Over Action at Ambati Rambabu House 3
Video_icon

పోలీసులపై తిరగబడ్డ జనం.. జగన్‌ను చూడాలి..
Guntur Police Stopped YS Jagan Convoy 4
Video_icon

జగన్ కాన్వాయ్ ను అడ్డుకున్న పోలీసులు
KSR Live Show On TTD Laddu Ghee Controversy In Chandrababu Govt 5
Video_icon

టీడీపీ హయాంలోనే తిరుమల నెయ్యిలో కల్తీ!
Advertisement
 