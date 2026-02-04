పశ్చిమ గోదావరిలో ఎంతో ఫేమస్ ఈ ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)

1/26
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పెనుగొండలో శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం. (Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda)
ఈ ఆలయం దాదాపు ఏడు అంతస్తులు కలిగి ఉంది మరియు తల్లి కన్యకా పరమేశ్వరి, శ్రీ నాగేశ్వర స్వామి మరియు దేవత మహిషాసురమర్దిని మూడు మందిరాలు ఉన్నాయి.
ఈ ఆలయం యొక్క అందమైన నిర్మాణ శైలి భక్తులను మరియు సందర్శకులను ఆకర్షిస్తుంది. ఇది విశాలమైన మహాద్వారంపై అమర్చబడి తూర్పు ముఖంగా ఉంది.
ఈ ఆలయంలో ఎత్తైన గోపురాలు, దృఢమైన పార్కులు, విశాలమైన ప్రాంగణాలు మరియు అనేక చిన్న ఆలయాలు ఉన్నాయి.
ఒకప్పుడు ఎన్నో సినిమా షూటింగులు ఈ ఆలయంలో జరిగాయి.
పెనుగొండ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం ఉదయం 6:00 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల వరకు మరియు సాయంత్రం 3:30 గంటల నుండి రాత్రి 8:00 గంటల వరకు భక్తులందరికీ తెరిచి ఉంటుంది.
పెనుగొండ పరమేశ్వరి ఆలయానికి 16.3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పాలకొల్లు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని రైల్వే స్టేషన్. ప్రయాణీకులను నేరుగా ఆలయానికి తీసుకెళ్లడానికి బస్సులు మరియు ఆటో-రిక్షాలు ఉన్నాయి.
కుదిరితే మీరు ఒక్కసారి వెళ్ళిరండి.
