 పశ్చిమ గోదావరిలో ఎంతో ఫేమస్ ఈ ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)
ఒకప్పుడు సినిమా షూటింగులకు ఎంతో ఫేమస్ ఈ ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)

Feb 4 2026 9:04 AM | Updated on Feb 4 2026 9:14 AM

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda1
1/26

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పెనుగొండలో శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం. (Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda)

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda2
2/26

ఈ ఆలయం దాదాపు ఏడు అంతస్తులు కలిగి ఉంది మరియు తల్లి కన్యకా పరమేశ్వరి, శ్రీ నాగేశ్వర స్వామి మరియు దేవత మహిషాసురమర్దిని మూడు మందిరాలు ఉన్నాయి.

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda3
3/26

ఈ ఆలయం యొక్క అందమైన నిర్మాణ శైలి భక్తులను మరియు సందర్శకులను ఆకర్షిస్తుంది. ఇది విశాలమైన మహాద్వారంపై అమర్చబడి తూర్పు ముఖంగా ఉంది.

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda4
4/26

ఈ ఆలయంలో ఎత్తైన గోపురాలు, దృఢమైన పార్కులు, విశాలమైన ప్రాంగణాలు మరియు అనేక చిన్న ఆలయాలు ఉన్నాయి.

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda5
5/26

ఒకప్పుడు ఎన్నో సినిమా షూటింగులు ఈ ఆలయంలో జరిగాయి.

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda6
6/26

పెనుగొండ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం ఉదయం 6:00 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల వరకు మరియు సాయంత్రం 3:30 గంటల నుండి రాత్రి 8:00 గంటల వరకు భక్తులందరికీ తెరిచి ఉంటుంది.

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda7
7/26

పెనుగొండ పరమేశ్వరి ఆలయానికి 16.3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పాలకొల్లు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని రైల్వే స్టేషన్. ప్రయాణీకులను నేరుగా ఆలయానికి తీసుకెళ్లడానికి బస్సులు మరియు ఆటో-రిక్షాలు ఉన్నాయి.

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda8
8/26

కుదిరితే మీరు ఒక్కసారి వెళ్ళిరండి.

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda9
9/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda10
10/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda11
11/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda12
12/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda13
13/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda14
14/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda15
15/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda16
16/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda17
17/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda18
18/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda19
19/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda20
20/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda21
21/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda22
22/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda23
23/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda24
24/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda25
25/26

Sri Vasavi kanyaka parameswari temple Penugonda26
26/26

# Tag
Vasavi Kanyaka Parameswari vasavi kanyakaparameswari temple penugonda Hindu temple Andhra Pradesh west godavari district photo gallery devotional
