 క్యూట్ జోడీ.. జనవరి ఎంజాయ్ చేశారిలా (ఫొటోలు)
క్యూట్ జోడీ.. జనవరి ఎంజాయ్ చేశారిలా (ఫొటోలు)

Feb 3 2026 6:29 PM | Updated on Feb 3 2026 6:55 PM

Actor Aadi pinisetty wife Nikki galrani shares January Month Memories Photos1
1/10

నటుడు ఆది పినిశెట్టి, ఇతడి భార్య నిక్కీగల్రానీ..

Actor Aadi pinisetty wife Nikki galrani shares January Month Memories Photos2
2/10

జనవరిలో తెగ తిరిగేసినట్లున్నారు.

Actor Aadi pinisetty wife Nikki galrani shares January Month Memories Photos3
3/10

టూర్‌కి సంబంధించిన ఫొటోలని నిక్కీ తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Actor Aadi pinisetty wife Nikki galrani shares January Month Memories Photos4
4/10

Actor Aadi pinisetty wife Nikki galrani shares January Month Memories Photos5
5/10

Actor Aadi pinisetty wife Nikki galrani shares January Month Memories Photos6
6/10

Actor Aadi pinisetty wife Nikki galrani shares January Month Memories Photos7
7/10

Actor Aadi pinisetty wife Nikki galrani shares January Month Memories Photos8
8/10

Actor Aadi pinisetty wife Nikki galrani shares January Month Memories Photos9
9/10

Actor Aadi pinisetty wife Nikki galrani shares January Month Memories Photos10
10/10

# Tag
Actor Aadi Pinisetty wife Nikki Galrani shares January month memories Photos
