 ఇజ్రాయెల్‌లో సంచలనం: ముస్లిం మహిళ కెప్టెన్ ఎలాకు పట్టం | Muslim Woman from Israel Becomes New IDF Arabic Spokesperson | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇజ్రాయెల్‌లో సంచలనం: ముస్లిం మహిళ కెప్టెన్ ఎలాకు పట్టం

Feb 4 2026 7:46 AM | Updated on Feb 4 2026 7:51 AM

Muslim Woman from Israel Becomes New IDF Arabic Spokesperson

జెరూసలేం: ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళం (ఐడీఎఫ్‌)లో ఒక కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంది. ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన ముస్లిం అరబ్ మహిళ కెప్టెన్ ఎలా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. ఇప్పటివరకు అరబిక్ భాషా ప్రతినిధిగా ఉన్న కల్నల్ అవిచై అద్రయీ స్థానంలో ఆమె బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఐడీఎఫ్ చరిత్రలోనే ఈ స్థాయికి చేరుకున్న తొలి ముస్లిం మహిళగా ఆమె రికార్డు సృష్టించారు.

కెప్టెన్ ఎలా ప్రయాణం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుంది. మొదట ఒక ఆసుపత్రిలో వాలంటీర్‌గా తన సేవలను ప్రారంభించిన ఆమె, ఆ తర్వాత సైన్యంలో చేరారు. ప్రారంభంలో ఆమె తన సైనిక సేవ గురించి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తెలియకుండా రహస్యంగా ఉంచారు. అంకితభావంతో పనిచేస్తూ, అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ నేడు ఈ ఉన్నత స్థానానికి చేరుకున్నారు.

ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఇజ్రాయెల్‌కు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడంలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.  వాస్తవాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పే అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులలో ఒకరిగా ఆమె గుర్తింపు పొందారు.

ఇజ్రాయెల్ సైన్యంలో అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకున్న ముస్లిం మహిళగా కెప్టెన్ ఎలా నిలిచారు. కేవలం ఒక సైనికురాలిగానే కాకుండా, తన కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలతో తప్పుడు సమాచారాన్ని  అడ్డుకోవడంలో ఆమె అగ్రభాగాన ఉన్నారని చెబుతారు. ఆమె నియామకం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా నిలిచింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర మొదలుపెట్టిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

క్యూట్ జోడీ.. జనవరి ఎంజాయ్ చేశారిలా (ఫొటోలు)
photo 3

అనసూయ డైలీ రొటీన్ ఇదే.. పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ జెనీలియా పెళ్లి జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Lokesh Master Sketch On Ambati Rambabu And Jogi House Attack 1
Video_icon

కరకట్ట ప్యాలెస్ కిరాతకం.. దాడికి సహకరించిన ఓ పోలీసు అధికారి
Political Storm Over Laddu Issue As Chandrababu Bypasses Supreme Direction 2
Video_icon

సుప్రీంను లెక్కచేయకుండా బాబు సొంత కమిషన్ ఏర్పాటు..!
Software Employee Vijayashanthi Reddy Case Mystery In Hyderabad 3
Video_icon

అంతుచిక్కని తల్లీపిల్లల ఆత్మహత్య కేసు
Big Question Debate On Tirumala Laddu Controversy 4
Video_icon

కొవ్వు లేదని ఫ్రస్ట్రేషన్ తో మరో కుట్రకు ప్లాన్
YS Jagan To Visit Ambati Rambabu Residence Today 5
Video_icon

నేడు అంబటి ఇంటికి YS జగన్..

Advertisement
 