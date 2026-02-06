 #WPL2026 : ఫైనల్లో ఆర్సీబీ విజయం..రూ. 6 కోట్లు ప్రైజ్‌మనీ (ఫొటోలు) | WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals | Sakshi
#WPL2026 : ఫైనల్లో ఆర్సీబీ విజయం..రూ. 6 కోట్లు ప్రైజ్‌మనీ (ఫొటోలు)

Feb 6 2026 1:36 PM | Updated on Feb 6 2026 1:46 PM

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals
1/24

వడోదర: అయ్యో... ఢిల్లీ! నాలుగోసారి ఫైనల్‌ చేరినా... మళ్లీ రన్నరప్‌ గానే ముగించింది. ముంబై (2023, 2025), బెంగళూరు (2024, 2026) జట్లకు రెండేసి సార్లు టైటిల్‌ను అప్పగించింది.

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals2
2/24

గురువారం జరిగిన డబ్ల్యూపీఎల్‌ ఫైనల్లో ఆర్‌సీబీ 6 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై జయభేరి మోగించింది. విజేత ఆర్‌సీబీ జట్టుకు రూ. 6 కోట్లు... రన్నరప్‌ ఢిల్లీ జట్టుకు రూ. 3 కోట్లు ప్రైజ్‌మనీ లభించింది.

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals3
3/24

టాస్‌ ఓడి ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 203 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది.

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals4
4/24

తర్వాత బెంగళూరు కఠినమైన లక్ష్యాన్ని సైతం 19.4 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు కోల్పోయి 204 పరుగులతో ఛేదించింది. ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌’ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన (41 బంతుల్లో 87; 12 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు), జార్జియా (54 బంతుల్లో 79; 14 ఫోర్లు) దంచేశారు.

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals5
5/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals6
6/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals7
7/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals8
8/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals9
9/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals10
10/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals11
11/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals12
12/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals13
13/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals14
14/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals15
15/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals16
16/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals17
17/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals18
18/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals19
19/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals20
20/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals21
21/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals22
22/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals23
23/24

WPL 2026 Final T20 Cricket Match Royal Challengers Bengaluru VS Delhi Capitals24
24/24

# Tag
WPL 2026 royal challengers bangalore Delhi Capitals Delhi Capitals Women Smriti Mandhana Jemimah Rodrigues photo gallery T20 match
