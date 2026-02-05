 బ్లూ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ అందాలు (ఫోటోలు) | Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బ్లూ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ అందాలు (ఫోటోలు)

Feb 5 2026 9:05 PM | Updated on Feb 5 2026 9:05 PM

Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos1
1/12

సంక్రాంతి వస్తున్నాం బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాజేశ్ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి. బ్లూ డ్రెస్‌లో దిగిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos2
2/12

Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos3
3/12

Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos4
4/12

Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos5
5/12

Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos6
6/12

Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos7
7/12

Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos8
8/12

Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos9
9/12

Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos10
10/12

Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos11
11/12

Actress Aishwarya Rajesh Beautiful Photos12
12/12

# Tag
Actress Aishwarya Rajesh beautiful Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లూ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 2

ఈయనే నా కెప్టెన్‌: శేఖర్‌ కమ్ముల కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

ప్రతి జన్మకూ నువ్వే కావాలి: శ్రీలీల (ఫోటోలు)
photo 4

ఫ్యామిలీతో వండర్‌ పార్క్‌లో లహరి (ఫోటోలు)
photo 5

బర్త్‌డే బ్యూటీ 'స్వాతిరెడ్డి'.. ట్రెండింగ్‌లో ఫోటోలు

Video

View all
YV Subba Reddy Fire On Chandrababu Govt 1
Video_icon

చంద్రబాబు భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీనేలా మాట్లాడుతున్నారు
Congress Planned Attack Attempt On PM Modi In Lok Sabha 2
Video_icon

లోక్ సభలో మోదీపై దాడి? బయటపడ్డ సంచలన వీడియో..
Janasena MLA Arava Sridhar Victim Revealed Shocking Video 3
Video_icon

జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ మరో వీడియో.. ఈ సారి ఏకంగా కారులో
Ambati Rambabu Advocate Sensational Comments 4
Video_icon

అంబటి చాలా వీక్ గా ఉన్నారు.. చెప్పుకోలేనంత బాధ అనుభవిస్తున్నారు
Ram Charans Peddi Movie Postponed 5
Video_icon

ధురంధర్ దెబ్బకి వెనక్కి తగ్గిన పెద్ది..

Advertisement