నేను తప్పు చేసినా సహించావ్‌.. సంఘవి ఎమోషనల్‌ (ఫోటోలు)

అలనాటి హీరోయిన్ సంఘవి పెళ్లి ఫోటోలు షేర్ చేసింది.
తన వైవాహిక జీవితానికి పదేళ్లు నిండాయంటూ ఆనాటి పెళ్లి జ్ఞాపకాలను అభిమానులతో పంచుకుంది.
తన జీవితాన్ని ఇంత అందంగా మార్చినందుకు భర్త వెంకటేశ్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
ఇంకా ఏమందంటే.. ఎప్పుడైనా కోపంగా, బాధగా ఉంటే అవతలివారి కోణంలో నుంచి ఆలోచించమని గుర్తు చేసేవాడివి.
దానివల్ల నేను మరింత స్ట్రాంగ్ అయ్యాను. నన్ను నన్నుగా అంగీకరించినందుకు థాంక్యూ. నన్ను నమ్మి, నా కలలను చేధించేందుకు సాయపడ్డావ్, జయాపజయాల్లోనూ వెన్నంటే నిలబడ్డావ్.
నేను తప్పు చేసినా సరే నువ్వు సహనం చూపించావే తప్ప ఏనాడూ కోప్పడలేదు. నువ్వు ఉత్తమ భర్తవి. మంచి తండ్రివి. అద్భుతమైన అల్లుడివి.
అన్నింటికన్నా మంచి మనిషివి. నీతో కలిసి జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నందుకు నా జన్మ ధన్యమైంది. నిన్ను నేను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నా అంటూ భర్తపై ప్రశంసలు కురిపించింది.
