 శరత్ కుమార్-రాధిక పెళ్లిరోజు.. కూతురి క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
శరత్ కుమార్-రాధిక పెళ్లిరోజు.. కూతురి క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)

Feb 4 2026 7:08 PM | Updated on Feb 4 2026 7:18 PM

తమిళ నటుడు శరత్ కుమార్-రాధిక పెళ్లిరోజు సందర్భంగా వీళ్ల కూతురు క్యూట్ అండ్ స్వీట్ పోస్ట్ పెట్టింది.

పాత ఫొటోలని షేర్ చేసి తెగ మురిసిపోయింది.

Actor Sarath Kumar radhika wedding day daughter cute post Photos
