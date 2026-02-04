 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫొటోలు) | Anchor And Actress Sreemukhi Visits Tirumala Temple With Jabardasth Avinash Photos | Sakshi
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫొటోలు)

Feb 4 2026 3:38 PM | Updated on Feb 4 2026 3:49 PM

Anchor And Actress Sreemukhi Visits Tirumala Temple With Jabardasth Avinash Photos1
1/5

తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని యాంకర్ శ్రీముఖి దర్శించుకుంది. ఈమె తండ్రి, కమెడియన్ అవినాష్, ఆర్జే చైతూ కూడా ఈమెతో పాటు స్వామి దర్శనం చేసుకున్నారు.

Anchor And Actress Sreemukhi Visits Tirumala Temple With Jabardasth Avinash Photos2
2/5

Anchor And Actress Sreemukhi Visits Tirumala Temple With Jabardasth Avinash Photos3
3/5

Anchor And Actress Sreemukhi Visits Tirumala Temple With Jabardasth Avinash Photos4
4/5

Anchor And Actress Sreemukhi Visits Tirumala Temple With Jabardasth Avinash Photos5
5/5

# Tag
anchor Sreemukhi visits tirumala Photos
Photos

Video

