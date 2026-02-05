ప్రతి జన్మకూ నువ్వే కావాలి: శ్రీలీల (ఫోటోలు)

1/21
హీరోయిన్ శ్రీలీల తల్లి బర్త్డే రోజు తనతో కలిసి కాలక్షేపం చేసింది.
2/21
అందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.
3/21
హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మా.. నువ్వుంటే 24 గంటలు వినోదానికి కొదవుండదు.
4/21
365 రోజులు నాకు ఎమోషనల్గా సపోర్ట్గా ఉంటావు.
5/21
నిస్వార్థమైన ప్రేమ ఎటువంటిదో నిన్ను చూసే నేర్చుకున్నాను.
6/21
నన్ను ధైర్యంగా ఉండమని చెప్తావు.
7/21
ఎంతటి పెనుతుపానునైనా తెలివిగా ఎలా ఎదుర్కోవాలో నేర్పిస్తావు.
8/21
ప్రతి జన్మకూ నువ్వే నా అమ్మగా పుట్టాలి అని పోస్ట్ పెట్టింది.
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21