 ప్రతి జన్మకూ నువ్వే కావాలి: శ్రీలీల (ఫోటోలు)
ఎన్ని జన్మలైనా నువ్వే నా అమ్మగా కావాలి.. శ్రీలీల (ఫోటోలు)

Feb 5 2026 6:12 PM | Updated on Feb 5 2026 6:20 PM

1/21
1/21

హీరోయిన్‌ శ్రీలీల తల్లి బర్త్‌డే రోజు తనతో కలిసి కాలక్షేపం చేసింది.

2/21
2/21

అందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసింది.

3/21
3/21

హ్యాపీ బర్త్‌డే అమ్మా.. నువ్వుంటే 24 గంటలు వినోదానికి కొదవుండదు.

4/21
4/21

365 రోజులు నాకు ఎమోషనల్‌గా సపోర్ట్‌గా ఉంటావు.

5/21
5/21

నిస్వార్థమైన ప్రేమ ఎటువంటిదో నిన్ను చూసే నేర్చుకున్నాను.

6/21
6/21

నన్ను ధైర్యంగా ఉండమని చెప్తావు.

7/21
7/21

ఎంతటి పెనుతుపానునైనా తెలివిగా ఎలా ఎదుర్కోవాలో నేర్పిస్తావు.

8/21
8/21

ప్రతి జన్మకూ నువ్వే నా అమ్మగా పుట్టాలి అని పోస్ట్‌ పెట్టింది.

9/21
9/21

10/21
10/21

11/21
11/21

12/21
12/21

13/21
13/21

14/21
14/21

15/21
15/21

16/21
16/21

17/21
17/21

18/21
18/21

19/21
19/21

20/21
20/21

21/21
21/21

# Tag
Actress Sreeleela wishes mother birthday Photos
