 ‘శ్రీ చిదంబరంగారు’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు) | Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos | Sakshi
‘శ్రీ చిదంబరంగారు’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Feb 5 2026 9:24 AM | Updated on Feb 5 2026 9:30 AM

Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos1
వంశీ తుమ్మల, సంధ్యా వశిష్ట జంటగా నటించిన చిత్రం ‘శ్రీ చిదంబరంగారు’. వినయ్‌ రత్నం దర్శకత్వం వహించారు. చింతా వరలక్ష్మి సమర్పణలో చింతా వినీషా రెడ్డి, చింతా గోపాలకృష్ణా రెడ్డి నిర్మించారు. చింతా రాజశేఖర్‌ రెడ్డి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 6న విడుదల కానుంది.

Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos2
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా నిహారిక కొణిదెల, ఆనంద్ దేవరకొండ హాజరైయ్యారు.

Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos3
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos4
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos5
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos6
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos7
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos8
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos9
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos10
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos11
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos12
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos13
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos14
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos15
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos16
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos17
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos18
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos19
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos20
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos21
Sri Chidambaram Garu Pre Release Event HD Photos22
