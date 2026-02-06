 బంజారాహిల్స్‌ : సజ్జనర్‌ సార్‌.. నేనూ పోలీసింగ్‌ చేస్తా.. (ఫొటోలు) | Shield-2026 Organized Cyber ​​Security Bureau | Sakshi
బంజారాహిల్స్‌ : సజ్జనర్‌ సార్‌.. నేనూ పోలీసింగ్‌ చేస్తా.. (ఫొటోలు)

Feb 6 2026 10:39 AM | Updated on Feb 6 2026 10:46 AM

Shield-2026 Organized Cyber ​​Security Bureau1
బంజారాహిల్స్‌ : సెంటర్‌లో గురువారం సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన షీల్డ్‌–2026 కార్యక్రమానికి నగర సీపీ సజ్జనర్‌ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ కొలువుదీరిన రోబోతో ఆయన సరదాగా ఇలా కరచాలనం చేశారు. తానూ పోలీసింగ్‌ చేస్తానని ఆ రోబో అన్నట్లు ఉంది కదూ ఈ చిత్రాన్ని చూస్తే!

ఎలాంటి సమస్య, సందేహం, ఫిర్యాదు ఉన్నా ఎలాంటి అపాయింట్‌మెంట్‌ లేకుండా నేరుగా తనను కలవవచ్చని నగర పోలీసు కమిషనర్‌ విశ్వనాథ్‌ చన్నప్ప సజ్జనర్‌ గురువారం ప్రకటించారు.

ప్రతి రోజూ మధ్యాహ్నం 2 గంటల తర్వాత బంజారాహిల్స్‌లోని ఐసీసీసీ భవనంలో తాను అందుబాటులో ఉంటానన్నారు.

# Tag
telangana police Telangana Police Department VC Sajjanar banjara hills photo gallery ROBO
