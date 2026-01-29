 చంద్రబాబు, పవన్‌ పని.. గోవిందా! (ఫొటోలు) | CBI Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu And Pawan Kalyan Fake Allegations Political Drama, Photo Story Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Tirupati Laddu CBI Report: చంద్రబాబు, పవన్‌ పని.. గోవిందా! (ఫొటోలు)

Jan 29 2026 11:43 AM | Updated on Jan 29 2026 11:54 AM

SIT Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu, Pawan Political Drama1
1/12

SIT Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu, Pawan Political Drama2
2/12

SIT Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu, Pawan Political Drama3
3/12

SIT Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu, Pawan Political Drama4
4/12

SIT Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu, Pawan Political Drama5
5/12

SIT Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu, Pawan Political Drama6
6/12

SIT Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu, Pawan Political Drama7
7/12

SIT Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu, Pawan Political Drama8
8/12

SIT Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu, Pawan Political Drama9
9/12

SIT Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu, Pawan Political Drama10
10/12

SIT Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu, Pawan Political Drama11
11/12

SIT Released Report On Tirupati Laddu Proving Chandrababu, Pawan Political Drama12
12/12

# Tag
Chandrababu Naidu Pawan Kalyan Kutami Prabhutvam TDP jenasena tirumala photo gallery Andhra Pradesh
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బేగంపేట్‌ : అట్టహాసంగా వింగ్స్‌ ఇండియా– 2026 ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

వైభవంగా అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 3

ఆదివాసీ ఆచారాలతో సారలమ్మకు స్వాగతం.. మేడారంలో కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 4

'హే భగవాన్' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫుల్ గ్లామరస్‌గా యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ.. ఫోటోలు

Video

View all
Newly Married Couple Photoshoot In Tirumala 1
Video_icon

తిరుమలలో ముద్దులు.. మరో ఘోర అపచారం
Chevireddy Bhaskar Reddy Released From Jail 2
Video_icon

చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డికి బెయిల్.. జైలు నుంచి విడుదల

Silver Creates History Price Touches 4 Lakh 25 Thousand 3
Video_icon

సిల్వర్ సునామీ.. బంగారం దూకుడు..
Ajit Pawar Final Rites At Vidya Pratisthan 4
Video_icon

అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు.. ప్రత్యక్ష ప్రసారం
Magazine Story On Kutami Leaders Women Harassment 5
Video_icon

కూటమి నేతలున్నారు జాగ్రత్త
Advertisement