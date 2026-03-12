 హైదరాబాద్ : రాత్రిపూట చార్మినార్‌ వద్ద రంజాన్‌ సందడి (ఫొటోలు) | Hyderabad Night Bazaar During Ramzan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్ : రాత్రిపూట చార్మినార్‌ వద్ద రంజాన్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Mar 12 2026 7:18 AM | Updated on Mar 12 2026 7:18 AM

Hyderabad Night Bazaar During Ramzan 1
1/10

రంజాన్‌ మాసం సందర్భంగా పాతబస్తీలోని చార్మినార్‌ పరిసరాలు కళకళలాడుతున్నాయి. రాత్రిపూట కొనుగోలుదారులతో కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. విద్యుద్దీపాల వెలుగుల్లో తళుక్కుమంటున్నాయి.

Hyderabad Night Bazaar During Ramzan 2
2/10

Hyderabad Night Bazaar During Ramzan 3
3/10

Hyderabad Night Bazaar During Ramzan 4
4/10

Hyderabad Night Bazaar During Ramzan 5
5/10

Hyderabad Night Bazaar During Ramzan 6
6/10

Hyderabad Night Bazaar During Ramzan 7
7/10

Hyderabad Night Bazaar During Ramzan 8
8/10

Hyderabad Night Bazaar During Ramzan 9
9/10

Hyderabad Night Bazaar During Ramzan 10
10/10

# Tag
Hyderabad bazaar Ramadan Ramadan celebrated photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : రాత్రిపూట చార్మినార్‌ వద్ద రంజాన్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో వేల్స్‌ మహిళల హాకీ జట్టు సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

అంగరంగ వైభవంగా ఖాద్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి బ్రహ్మ రథోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో ఫోన్లు చోరీ.. మూడు కోట్ల విలువైన మొబైల్స్‌ రికవరీ (ఫొటోలు)
photo 5

'డాటర్ ఆఫ్ వరప్రసాద్ రావు' తెర వెనక ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Question Debate On YS Jagan About Non Stop Satires On Chandrababu 1
Video_icon

చంద్రబాబు ఉప ప్రధానా! రెండు గంటలు ఎడాపెడా వాయించిన జగన్
Tirupati YSRCP Leaders Slams TTD BR Naidu 2
Video_icon

రాసలీలలతో అడ్డంగా దొరికిపోయి కన్పించకుండా పోయిన బిఆర్ నాయుడు
YS Jagan Slams CM Chandrababu Over Stampede At Kadiri Chariot Festival 3
Video_icon

కదిరి రథోత్సవం తొక్కిసలాటపై జగన్ రియాక్షన్
Iran Drone Attacks On Gulf Countries 4
Video_icon

ఇరాన్ భీకర దాడులు.. గల్ఫ్ దేశాలపై బాంబుల వర్షం
YS Bharathi Reddy Launches Pulse Hospital In Kadapa 5
Video_icon

పల్స్ ఆసుపత్రి ప్రారంభించిన YS భారతి రెడ్డి

Advertisement