హైదరాబాద్‌లో ఫోన్లు చోరీ.. మూడు కోట్ల విలువైన మొబైల్స్‌ రికవరీ (ఫొటోలు)

Mar 11 2026 8:05 AM | Updated on Mar 11 2026 8:05 AM

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos1
1/17

హైదరాబాద్‌ : మార్కెట్, బస్‌స్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్‌.. ఇలా పలు ప్రాంతాల్లో చోరీకి గురైన రూ.3 కోట్లకుపైగా విలువైన మొత్తం 1,016 మొబైల్స్‌ను సైబరాబాద్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు రికవరీ చేశారు.

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos2
2/17

వాటిని బాధితులకు అప్పగించారు. శంషాబాద్‌లో 265, శేరిలింగంపల్లి 255, కుత్బుల్లాపూర్‌ 181, కూకట్‌పల్లి 160, రాజేంద్రనగర్‌ పరిధిలో 155 ఫోన్లను పట్టుకున్నారు.

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos3
3/17

సైబరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌లో మంగళవారం జరిగిన కార్యక్రమంలో కమిషనర్‌ డాక్టర్‌ ఎం.రమేష్‌ మాట్లాడుతూ సెల్‌ఫోన్‌ చోరీకి గురైన వెంటనే బాధితులు సెంట్రల్‌ ఎక్విప్‌మెంట్‌ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్‌ పోర్టల్‌లో నమోదు చేయాలని, దీంతో ట్రాకింగ్‌ చేసి రికవరీ చేయడం సులువవుతుందని తెలిపారు.

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos4
4/17

ఫోన్‌ పోయిన వెంటనే సిమ్‌ కార్డ్‌ను బ్లాక్‌ చేయాలని, బ్యాంక్‌ ఖాతాలను నిలిపివేయాలని, లేకపోతే సైబర్‌ మోసాలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు.

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos5
5/17

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos6
6/17

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos7
7/17

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos8
8/17

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos9
9/17

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos10
10/17

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos11
11/17

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos12
12/17

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos13
13/17

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos14
14/17

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos15
15/17

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos16
16/17

Hyderabad Police Phone Recovery HD Photos17
17/17

# Tag
Hyderabad Telangana telangana police phone recovery photo gallery
