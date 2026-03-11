1/17
హైదరాబాద్ : మార్కెట్, బస్స్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్.. ఇలా పలు ప్రాంతాల్లో చోరీకి గురైన రూ.3 కోట్లకుపైగా విలువైన మొత్తం 1,016 మొబైల్స్ను సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు రికవరీ చేశారు.
2/17
వాటిని బాధితులకు అప్పగించారు. శంషాబాద్లో 265, శేరిలింగంపల్లి 255, కుత్బుల్లాపూర్ 181, కూకట్పల్లి 160, రాజేంద్రనగర్ పరిధిలో 155 ఫోన్లను పట్టుకున్నారు.
3/17
సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో మంగళవారం జరిగిన కార్యక్రమంలో కమిషనర్ డాక్టర్ ఎం.రమేష్ మాట్లాడుతూ సెల్ఫోన్ చోరీకి గురైన వెంటనే బాధితులు సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్ పోర్టల్లో నమోదు చేయాలని, దీంతో ట్రాకింగ్ చేసి రికవరీ చేయడం సులువవుతుందని తెలిపారు.
4/17
ఫోన్ పోయిన వెంటనే సిమ్ కార్డ్ను బ్లాక్ చేయాలని, బ్యాంక్ ఖాతాలను నిలిపివేయాలని, లేకపోతే సైబర్ మోసాలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు.
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17