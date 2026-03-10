'డాటర్ ఆఫ్ వరప్రసాద్ రావు' తెర వెనక ఇలా (ఫొటోలు)

ప్రపంచ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని దేశీయ గ్యాస్ సిలిండర్ల బుకింగ్కు సంబంధించిన నిబంధనల్లో మార్పులు చేశారు.
ఇండస్ట్రీలో నటీనటులు అందరూ ఒకేలా ఉండరు. కొందరు వచ్చామా పనిచేశామా వెళ్లిపోయామా అన్నట్లు ఉంటారు.
మన నటీమణీల ఆశలు, కోరికలు కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటాయి అని చెప్పవచ్చు.
‘మీరు నలభై ఏళ్ల మైలురాయిని దాటేశారా?
అల్లు ఫ్యామిలీ నిర్మించిన ప్రతిష్టాత్మక మల్టీప్లెక్స్ ‘అల్లు సినిమాస్’ ప్రారంభం కానుంది.
రైలు ప్రయాణం అనేక ప్రాంతాలను పరిచయం �...
ఆరోగ్యం, వ్యాయామాలు సామాన్యుల వల్ల ఎ�...
మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్�...
ఇంట్లో ఆడ, మగ తేడా చూపని తల్లిదండ్రుల�...
బాలీవుడ్ నటి కొల్హాపురే ఒకప్పుడు అత...
న్యూయార్క్: కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో నిశ...
సోలన్: అతనికి ప్రాణసంకటం ఎదురైనప్పుడ...
న్యూఢిల్లీ: పాఠ్యపుస్తకాల్లో న్యాయవ�...
గురుగ్రామ్: హర్యానాలో మంగళవారం తెల్ల...
వాషింగ్టన్: ఇరాన్ అత్యున్నత నేత ఆయతొ�...
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో స్మార్ట్...
దుబాయ్: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు మ�...
కొన్ని క్షణాల్లో ఎంతటి బలంగా ఉండే వ్�...
ఐఐటీ విద్యార్థి చాయ్ అమ్ముతూ జీవనం �...
సాక్షి, అమరావతి: ఏపీలో విషాదకర ఘటన చోట...
సాక్షి, ఢిల్లీ: టీవీకే అధినేత, నటుడు వ�...
ఇస్లామాబాద్: పాకిస్తాన్లోని షహబాజ�...
ప్రసవానంతరం బరువు తగ్గడం చాలా సవాలుగ...
పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు అప్�...
ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా యుద్ధం �...
ఇరాన్ అధికారికంగా మోజ్తాబా ఖమేనీని క...
కలబురిగి (కర్నాటక): పశ్చిమాసియా సంక్ష�...
లాహోర్: పాకిస్తాన్లో ఇంధన కొరత భయం�...
టెహ్రాన్: ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెర�...
స్కేటింగ్, స్నోబోర్డింగ్ వంటివి చీ...
మహిళా సాధికారత, మహిళా చైతన్యం అని ఏవే�...
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్-2026 టోర్నీ ఫైనల్కు
తమిళ నటుడు, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్కి ఆయన సతీమణి సంగీత షాక్ ఇచ్చింది.
గత నెల చివరలో 'డాటర్ ఆఫ్ వరప్రసాద్ రావు కనబడుటలేదు' సిరీస్తో అలరించిన నటి వాసంతిక.. షూటింగ్ జ్ఞాపకాలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
11 వ రోజుకు చేరిన యుద్ధం.. అమెరికా మిత్ర పక్షాలపై ఇరాన్ దాడులు
రాష్ట్రాన్ని ముంచేలా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మళ్లీ భారీ అప్పు
కొత్త సుప్రీం మొజ్జబా ఖమేనీపై రగులుతున్న ఇరాన్
Anantapur: రథం కింద పడి ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలు
అలిగిన చిన్నారికి ఆహ్వానం భోజనానికి ఇంటికి పిలిచిన విజయ్