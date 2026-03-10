 బాక్సర్‌లా మారిపోయిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot | Sakshi
బాక్సర్‌లా మారిపోయిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Mar 10 2026 5:54 PM | Updated on Mar 10 2026 6:17 PM

Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot 1
1/12

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నభా నటేశ్.. ఓ మ్యాగజైన్ కోసం చేసిన ఫొటోషూట్‌లో భాగంగా బాక్సర్‌లా పోజులిచ్చింది. ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot 2
2/12

Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot 3
3/12

Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot 4
4/12

Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot 5
5/12

Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot 6
6/12

Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot 7
7/12

Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot 8
8/12

Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot 9
9/12

Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot 10
10/12

Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot 11
11/12

Actress NabhaNatesh stuns In boxer Avatar for A magazine photoshoot 12
12/12

# Tag
Actress nabha Nabha Natesh Boxer Avatar Magazine photoshoot
