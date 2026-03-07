 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Actress Ekta Rathod Visits Tirumala Photos | Sakshi
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Mar 7 2026 5:01 PM | Updated on Mar 7 2026 5:01 PM

Actress Ekta Rathod Visits Tirumala Photos1
కన్నడ హీరోయిన్ ఏక్తా రాథోడ్.. తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంది. ఆ ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Actress Ekta Rathod Visits Tirumala Photos2
Actress Ekta Rathod Visits Tirumala Photos3
Actress Ekta Rathod Visits Tirumala Photos4
Actress Ekta Rathod Visits Tirumala Photos5
Actress Ekta Rathod Visits Tirumala Photos6
Actress Ekta Rathod Visits Tirumala Photos7
Actress Ekta Rathod Visits Tirumala Photos8
Actress Ekta Rathod Visits Tirumala Photos9
Actress Ekta Rathod Visits Tirumala Photos10
Actress Ekta Rathod Visits Tirumala Photos11
# Tag
Actress Ekta Rathod visits tirumala Photos
Photos

Video

