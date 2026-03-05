 మొయిన్‌ అలీపై నిషేధం..! | Moeen Ali Barred From The Hundred 2026 After Supporting Pakistan Participation | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మొయిన్‌ అలీపై నిషేధం..!

Mar 5 2026 9:07 AM | Updated on Mar 5 2026 9:29 AM

Moeen Ali Barred From The Hundred 2026 After Supporting Pakistan Participation

ఇంగ్లండ్ వెటరన్‌ ఆల్‌రౌండర్ మొయిన్ అలీ 2026 హండ్రెడ్‌ లీగ్‌లో చోటు దక్కించుకోలేకపోయాడు. ఇంగ్లండ్ అండ్ వేల్స్ క్రికెట్ బోర్డు (ECB) ప్రకారం, ఏ ఫ్రాంచైజీ మొయిన్‌ను నామినేట్ చేయలేదు. దీంతో అతని పేరు వేలం జాబితాలో చేరలేదు. నాలుగు సీజన్ల పాటు బర్మింగ్‌హామ్ ఫీనిక్స్‌కు నాయకత్వం వహించిన మొయిన్‌కు ఈ అవమానం జరగడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. 

ఇందులో మొదటిది.. అతను పాక్‌ ఆటగాళ్లకు మద్దతు తెలపడం​. ఈసారి హండ్రెడ్ లీగ్‌లో పాకిస్తాన్ ఆటగాళ్లపై షాడో బ్యాన్‌ ఉంది. ఈ లీగ్‌లో మెజార్టీ ఫ్రాంచైజీలను భారతీయులు, ముఖ్యంగా ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంచైజీల యజమానులు చేజిక్కించుకోవడంతో పాక్‌ ఆటగాళ్లను తీసుకోకూడదని అనధికారిక నిర్ణయం జరిగింది. 

ఇలా జరగడాన్ని ఇంగ్లండ్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ మైఖేల్‌ వాన్‌తో పాటు మొయిన్‌ అలీ కూడా వ్యతిరేకించాడు. ECB వివక్షకు వ్యతిరేకంగా కట్టుబడి ఉందని నమ్ముతున్నంటూ ఓ స్టేట్‌మెంట్‌ ఇచ్చాడు. అలాగే దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగిన జాతి వివక్షను ఉదాహరించి, ఇప్పుడు అదే విధమైన వివక్ష పాకిస్తాన్ ఆటగాళ్లపై జరుగుతోందని వ్యాఖ్యానించాడు. పాక్‌ ఆటగాళ్లకు మద్దతుగా మొయిన్‌ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలే అతన్ని ఏ హండ్రెడ్‌ లీగ్‌ ఫ్రాంచైజీ నామినేట్‌ చేయకపోవడానికి కారణంగా తెలుస్తుంది.

మరి​న్ని కారణాలు..

గత నిర్ణయాలు: గత సీజన్‌లో మొయిన్‌ CPL కోసం హండ్రెడ్‌ లీగ్‌ను మధ్యలోనే వదిలేశాడు. ఈ చర్య లీగ్‌ పట్ల అతని కమిట్‌మెంట్‌ను ప్రశ్నార్థకంగా మార్చింది. అందుకే ఏ ఫ్రాంచైజీ అతన్ని నామినేట్‌ చేయలేదు. 

వేలం ధర: మొయిన్‌ బేస్ ప్రైస్ £75,000 ఉండటం ఫ్రాంచైజీలను వెనక్కి తగ్గేలా చేసింది.  

వయసు: సీజన్ ప్రారంభ సమయానికి అతని వయసు 39 ఏళ్లు అవుతుంది.  

నిలకడలేమి: మొయిన్‌ను ఈ సీజన్‌లో హండ్రెడ్‌ ఫ్రాంచైజీలు చిన్నచూపు చూడటానికి మరో కారణం అతని నిలకడలేమి. మొయిన్‌ కొద్ది రోజుల కిందట ఇంగ్లండ్ దేశీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి, ఇతర లీగ్‌లలో ఆడేందుకు NOCలు పొందాడు. 

అయితే, ఇటీవల అతను రిటైర్మెంట్‌ను వెనక్కి తీసుకుని యార్క్‌షైర్ తరఫున T20 బ్లాస్ట్‌లో ఆడేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. ఈ నిలకడలేమే అతనికి మరో మైనస్‌గా మారింది.

తలుపులు మూసుకుపోలేదు 
మొయిన్‌కు హండ్రెడ్ లీగ్‌ 2026 తలుపులు పూర్తిగా మూసుకుపోలేదు. జూన్‌లో జరిగే వైల్డ్ కార్డ్ సైనింగ్స్ ద్వారా అవకాశం లభించవచ్చు. ప్రతి ఫ్రాంచైజీ T20 బ్లాస్ట్ ప్రదర్శన ఆధారంగా £31,000 కాంట్రాక్ట్‌తో ఇద్దరు ఆటగాళ్లను వైల్డ్ కార్డ్  ద్వారా ఎంపిక చేసుకుంటుంది. యార్క్‌షైర్ తరఫున మంచి ప్రదర్శన చేస్తే మొయిన్ మళ్లీ హండ్రెడ్ లీగ్‌లో కనిపించే అవకాశం ఉంది.  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భద్రాచలం : రామయ్య పెళ్లి పసుపు దంచి.. తలంబ్రాలు కలిపి పెళ్లి పనులు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖలో వైఎస్‌ జగన్‌.. పోటెత్తిన అంతులేని అభిమానం (ఫొటోలు)
photo 3

విరోష్ జంట రిసెప్షన్‌లో ప్రముఖుల సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

#Virosh Reception: ఘనంగా విజయ్‌- రష్మిక రిసెప్షన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

'పీలింగ్స్‌..' పాటకు స్టెప్పులేసిన అనసూయ (ఫోటోలు)

Video

View all
Israel Strikes Secret Iranian Nuclear Site 1
Video_icon

ఇరాన్ పై నిప్పుల వర్షం.. అణు ప్రాజెక్ట్ ధ్వంసం
Madhava Rao Straight Question To Chandrababu Govt Over Heritage Chemicals 2
Video_icon

హెరిటేజ్ కోసం కొన్న కెమికల్స్.. వివరాలను బయటపెట్టే దమ్ముందా..?
US Attacks Iranian Warship In Indian Ocean 3
Video_icon

ఇరాన్ యుద్ధనౌకపై దాడి.. 87 మంది మృతి
India Vs England 2nd Semi Final Today 4
Video_icon

ముంబైలో హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్..
We Target New Supreme Leader Mojtaba Khamenei Says Israel 5
Video_icon

కొత్త సుప్రీం లీడర్ ను ఖతం చేస్తాం- ఇజ్రాయెల్ వార్నింగ్
Advertisement
 