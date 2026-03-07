1/26
రెండవ శ్రీశైలంగా పిలువబడే శివాలయం మన హైదరాబాద్ ఉంది.
హైదరాబాద్లోని బీరంగూడ గుట్టపై వెలసిన శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయం ఒక ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం.
ఈ ఆలయం శ్రీశైలానికి చిన్న రూపంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. శివరాత్రి, కార్తీకమాస ఉత్సవాలు ఇక్కడ ఘనంగా జరుగుతాయి.
ఈ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
ప్రత్యేకత : కొండపైన ఉన్న ఈ దేవాలయం చాలా పాతది మరియు చారిత్రక ప్రాముఖ్యత కలిగినది. శ్రీశైలానికి ఇక్కడి నుండి రహస్య మార్గం ఉందని స్థానిక నమ్మకం.
ఆలయ పరిసరాలు : ప్రధాన ఆలయంతో పాటు గణేష్, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, హనుమాన్, కాలభైరవ మరియు నవగ్రహ ఆలయాలు ఉన్నాయి.
ఉత్సవాలు: మహా శివరాత్రి, కార్తీక మాసంలో లక్ష బిల్వార్చన, విశేష పూజలు మరియు ప్రతి సోమవారం భజనలు, లలితా సహస్రనామ పారాయణం జరుగుతాయి.
దర్శన సమయాలు: ప్రతిరోజూ ఉదయం 5:30 నుండి మధ్యాహ్నం 12:00 వరకు మరియు సాయంత్రం 5:00 నుండి రాత్రి 8:00 వరకు.
