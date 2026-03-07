 రెండో శ్రీశైలంగా పిలిచే శివాలయం మన హైదరాబాద్‌లో ఎక్కడుందో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda | Sakshi
రెండో శ్రీశైలంగా పిలిచే శివాలయం మన హైదరాబాద్‌లో ఎక్కడుందో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Mar 7 2026 10:38 AM | Updated on Mar 7 2026 10:44 AM

Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
రెండవ శ్రీశైలంగా పిలువబడే శివాలయం మన హైదరాబాద్ ఉంది.

Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
హైదరాబాద్‌లోని బీరంగూడ గుట్టపై వెలసిన శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయం ఒక ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం.

Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
ఈ ఆలయం శ్రీశైలానికి చిన్న రూపంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. శివరాత్రి, కార్తీకమాస ఉత్సవాలు ఇక్కడ ఘనంగా జరుగుతాయి.

Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
ఈ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
ప్రత్యేకత : కొండపైన ఉన్న ఈ దేవాలయం చాలా పాతది మరియు చారిత్రక ప్రాముఖ్యత కలిగినది. శ్రీశైలానికి ఇక్కడి నుండి రహస్య మార్గం ఉందని స్థానిక నమ్మకం.

Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
ఆలయ పరిసరాలు : ప్రధాన ఆలయంతో పాటు గణేష్, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, హనుమాన్, కాలభైరవ మరియు నవగ్రహ ఆలయాలు ఉన్నాయి.

Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
ఉత్సవాలు: మహా శివరాత్రి, కార్తీక మాసంలో లక్ష బిల్వార్చన, విశేష పూజలు మరియు ప్రతి సోమవారం భజనలు, లలితా సహస్రనామ పారాయణం జరుగుతాయి.

Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
దర్శన సమయాలు: ప్రతిరోజూ ఉదయం 5:30 నుండి మధ్యాహ్నం 12:00 వరకు మరియు సాయంత్రం 5:00 నుండి రాత్రి 8:00 వరకు.

Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
Sri Brahmarambika Mallikarjuna Swamy Devasthanam in Beeramguda
