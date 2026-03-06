 పడిపోతున్న పసిడి ధరలు.. ఈసారి తులం.. | Gold and Silver rates on 6th March 2026 in India | Sakshi
పడిపోతున్న పసిడి ధరలు.. ఈసారి తులం..

Mar 6 2026 10:52 AM | Updated on Mar 6 2026 11:50 AM

Gold and Silver rates on 6th March 2026 in India

దేశంలో బంగారం ధరల (Today Gold Rate) పతనం కొనసాగుతోంది. వరుసగా ఐదో రోజూ పసిడి ధరలు దిగివచ్చాయి. దీంతో పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో బంగారం కొనుగోలుచేసే వారికి ఊరట కలుగుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరలు (Today Silver Rate) కూడా కాస్త క్షీణించాయి. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఈ కింద చూద్దాం..

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

 

