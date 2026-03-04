 బిగ్‌రిలీఫ్‌.. ఒకేరోజు భారీగా పడిన బంగారం ధర! | Gold and Silver rates on 04 March 2026 in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బిగ్‌రిలీఫ్‌.. ఒకేరోజు భారీగా పడిన బంగారం ధర!

Mar 4 2026 11:09 AM | Updated on Mar 4 2026 11:21 AM

Gold and Silver rates on 04 March 2026 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇది నా జర్నీ కాదు మనది.. మంచు మనోజ్-మౌనిక పెళ్లిరోజు స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

‘సాంప్రదాయని సుప్పినీ శుద్ధపూసనీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ లో బ్లడ్‌ మూన్‌ ఇలా కనిపించింది (ఫొటోలు)
photo 4

అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌-సానియా మెహందీ.. తరలివచ్చిన క్రికెటర్లు (ఫొటోలు)
photo 5

బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో గ్లామరస్ హీరోయిన్ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Road Accident In Chittoor Highway 1
Video_icon

కారును ఢీకొట్టిన లారీ.. ఐదుగురు మృతి

CPI Narayana Slams Chandrababu Over BR Naidu Leaked Video 2
Video_icon

BR నాయుడు రాసలీలలుపై.. సీపీఐ నారాయణ రియాక్షన్
Indian-Origin Student Savitha Shan In Texas America 3
Video_icon

టెక్సాస్ కాల్పుల్లో భారత యువతి మృతి
TDP Goons Set Fire To YSRCP Flag In Singarakonda Tirunala 4
Video_icon

YSRCP జెండాకు నిప్పు పెట్టిన టీడీపీ గుండాలు..
Sachin Tendulkars Son Arjun Tendulkar Wedding Celebrations 5
Video_icon

క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ ఇంట్లో త్వరలో పెళ్లి బాజాలు
Advertisement
 