పశ్చిమ ఆసియాలో (Iran Israel War) నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారత్ చమురు నిల్వల పరిస్థితి ఏంటి? మన దగ్గరున్న నిల్వలు ఎన్ని రోజులు వస్తాయి. దేశీయంగా ఎల్పీజీ సరఫరాపై కూడా ఒత్తిడి పెరుగుతుందా? దీనిపై పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ ఇంధన భద్రతపై ముందస్తు చర్యలు తీసుకుందా? ఈ వివరాలను ఈ కథనం తెలుసుకుందాం.
గల్ఫ్ ఉద్రిక్తతల మధ్య భారతదేశంలో 50 రోజులకు సరిపడా ముడి చమురు నిల్వ ఉంది. అవసరం వచ్చినప్పుడు వైవిధ్య భరితంగా కొనసాగిస్తామని భారతదేశం జాగ్రత్తగా ఆశావాదంతో కొనసాగుతుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. మరోవైపు రాబోయే 10-15 రోజుల్లో ఇరాన్ , అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం ఆగకపోతే చమురు ధర బ్యారెల్కు 82 డాలర్ల వరకు పెరుగుతుందని అంచనా
పశ్చిమాసియాలో అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిస్థితిని భారతదేశం నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోందని పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుత పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి, ముడి చమురు సరఫరా, ప్రత్యామ్నాయ ప్రాంతాలతో సహా ఆకస్మిక ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి గత 48 గంటల్లో భారత కంపెనీలతో బహుళ సమావేశమైందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంధన అవసరాల కొరతపై ఆందోళనలను తోసిపుచ్చాయి. భారత్ తన శక్తి వ్యూహంలో భాగంగా లభ్యత (Availability), అందుబాటు ధర (Affordability), స్థిరత్వం (Sustainability) అనే మూడు సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉన్నట్టు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.
చమురు ధరల అంచనా
యుద్ధం గనుక మరో 10-15 రోజులు కొనసాగితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. ఫిబ్రవరి 27న 72 డాలర్లు గా ఉన్న బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర, మార్చి 3 నాటికి 82 డాలర్లు కు చేరుకుంది. పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటే ధరలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
భారత్ వద్ద సరిపడా నిల్వలు
ప్రస్తుత యుద్ధ వాతావరణం దృష్ట్యా భారత్ అప్రమత్తమైంది. ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఇండియాలో ప్రస్తుతం 50 రోజులకు సరిపడా ముడి చమురు మరియు ఇతర పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల నిల్వలు ఉన్నాయి. హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) ద్వారానే భారత్కు దాదాపు 40 శాతం ముడి చమురు దిగుమతులు జరుగుతాయి. ఒకవేళ ఈ మార్గం మూతపడితే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల అన్వేషణను కూడా చేస్తోంది.
హార్ముజ్ జలసంధి దెబ్బ- ప్రత్యామ్నాయాలు
హార్ముజ్ జలసంధి కాకుండా ఇతర ఎంపికలు ఉన్నాయి. వీటిలో కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ కూడా ఉంది, పెరిగిన ఉద్రిక్తతల మధ్య దేశం చమురు మరియు గ్యాస్ కోసం ప్రత్యామ్నాయ సరఫరాలను పరిశీలిస్తోంది. ఫిబ్రవరిలో రోజుకు 1.04 మిలియన్ బ్యారెళ్లను తాకిన దిగుమతులతో దేశం రష్యన్ చమురును కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంది. పశ్చిమాసియా గ్రేడ్లకు ప్రాప్యత తగ్గితే భారత శుద్ధి కర్మాగారాలు రష్యా చమురు సరఫరాల వైపు తిరిగి మొగ్గు చూపుతాయని విశ్లేషకులు తెలిపారు.
కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ (Cape of Good Hope): ఈ ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ద్వారా చమురు తెప్పించుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనివల్ల బీమా మరియు రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. పశ్చిమ ఆసియా నుండి సరఫరా తగ్గితే, భారత్ తిరిగి రష్యా నుండి దిగుమతులను పెంచే అవకాశం ఉంది. ఫిబ్రవరిలో రష్యా నుండి రోజుకు 1.04 మిలియన్ బారెళ్ల చమురును భారత్ దిగుమతి చేసుకుంది.
LPG నిల్వలు
దేశంలో 25-30 రోజులకు సరిపడా LPG స్టాక్ ఉంది. కాబట్టి ప్రజలు ఆందోళనతో ముందస్తుగా సిలిండర్లను కొనుగోలు చేయాల్సిన (Panic Buying) అవసరం లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. మన దేశ అవసరాల్లో 80-85శాతం గల్ఫ్ దేశాల నుండే వస్తాయి. ప్రస్తుతం యూఏఈ, నార్వే, అమెరికా,సౌదీఅరేబియా నుండి దిగుమతులను భారత్ పెంచుతోంది. అలాగే భారత్ తన అవసరాల కోసం 40శాతం పైగా ఖతార్ (Qatar) పైనే ఆధారపడుతుంది. ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి కారణంగా ఖతార్లోని ఎగుమతి కేంద్రం తాత్కాలికంగా మూతపడింది. ఇది గనుక త్వరగా పునరుద్ధరించబడకపోతే ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపడతామని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
