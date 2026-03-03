తమిళనాట తన రాజకీయ ఉజ్వల భవిష్యత్తుకోసం కలలు కంటున్న సూపర్ స్టార్, రాజకీయ నాయకుడు విజయ్ నెత్తిన మరో బాంబు పడింది. తన భర్తకు వివాహేతర సంబంధం ఉందనీ, ఎంత చెప్పినా వినడం లేదని ఆరోపిస్తూ భార్య సంగీత విడాకులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. విజయ్ వద్ద సుమారు పదేళ్లపాటు వ్యక్తిగత సహాయకుడిగా పనిచేసిన సెల్వరాజ్ సెల్వం, ఇటీవల ఒక యూట్యూబ్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో విజయ్పై తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు.
సెల్వరాజ్ సెల్వం ఆరోపణలు
2015లో 'పులి' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో, ఆహారంలో వెంట్రుక వచ్చిందనే నెపంతో విజయ్ తనపై దాడి చేశారని సెల్వరాజ్ ఆరోపించాడు. తనను కొట్టి, కిందపడిపోతే గుండెలపై తొక్కారని, అయితే మరుసటి రోజు తన కోపాన్ని అసిస్టెంట్పై చూపించినందుకు క్షమాపణలు కూడా చెప్పారని పేర్కొన్నాడు.
అంతేకాదు తన కూతురి పెళ్లికి విజయ్ను స్వయంగా పిలిచినా ఆయన రాలేదని, ఎటువంటి ఆర్థిక సాయం చేయలేదని సెల్వరాజ్ ఆరోపించాడు. అనారోగ్య సమస్యల రీత్యా విజయ్ను కలవడానికి ప్రయత్నించినా, ఆయన చుట్టూ ఉన్నవారు తనను దగ్గరకు రానివ్వడం లేదని పేర్కొన్నాడు. అలాగే విజయ్ వద్ద పనిచేసే డ్రైవర్ రాజేంద్రన్ వంటి ఇతరులు తనను శత్రువులా చూసేవారని, విజయ్కు తాను వండిన వంటల్లో ఉప్పు కలిపి తనపై చెడ్డ పేరు వచ్చేలా చేసేవారని సెల్వరాజ్ సంచలన విషయాలు వెల్లడించడం నెట్టింట చర్చకు దారి తీసింది.
తినడానికి తిండిలేదు, అప్పుల బాధలు
ప్రస్తుతం తాను తీవ్రమైన పేదరికంలో ఉన్నానని సెల్వరాజ్ వాపోయారు. 'GOAT' షూటింగ్ సమయంలో తనకు గుండెపోటు వచ్చిందని, శస్త్రచికిత్స కోసం 10 లక్షల రూపాయలు అప్పు చేశానని చెప్పారు. రెండేళ్లు అయ్యింది. సహాయం కోసం విజయ్ సర్ను కలవడానికి ప్రయత్నించాను, కానీ అతని వాళ్ళు నన్ను అతని దగ్గరికి రానివ్వరు. నేను వేరే చోట పని కోసం అప్పుల బాధతో కనీసం ఇంటి అద్దె కూడా కట్టలేని స్థితిలో ఉన్నానని, కడుపు నిండి తినేందుకు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నామని వాపోయాడు. తన భార్య మెడలో పుస్తెల తాడు కూడా లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.పదేళ్ల సర్వీస్ తర్వాత, విజయ్ తండ్రి ,దర్శకుడు చంద్రశేఖర్తో అరవై చిత్రాలకుపైగా పనిచేసిన తాను ఈ పరిస్థితిలో ఉంటానని ఎప్పుడూ ఊహించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
అయితే సెల్వరాజ్ చేసిన వ్యక్తిగత ఆరోపణలపై విజయ్ టీమ్ నుండి ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక వివరణ రాలేదు.విజయ్ భార్య సంగీత విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారన్న పుకార్ల నేపథ్యంలో విజయ్ కుమారుడు జాసన్ సంజయ్ తండ్రిని సోషల్ మీడియాలో అన్-ఫాలో చేశారనే వార్తలు కూడా వైరల్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే.
