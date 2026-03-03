స్ప్రే గన్‌ రూపంలో కార్‌.. సినీనటి పూనమ్‌ కౌర్‌ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)

1/11
హైదరాబాద్ : కాదేదీ కవితకు అనర్హం అన్నట్టే.. కాదేదీ కారుకు అనర్హం అంటారు నగరానికి చెందిన సుధాకర్. ఇప్పటికే విభిన్న రూపాల్లో కార్లను తీర్చిదిద్దడంలో పేరొందిన గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్.. హోలీ పండుగను పురస్కరించుకుని రంగుల్ని పిచికారీ చేసేందుకు ఉపయోగించే స్ప్రే గన్ రూపంలో కార్ తయారు చేశారు.
దీనిని బేగంపేట కంట్రీక్లబ్లో సోమవారం ప్రముఖ సినీనటి పూనమ్ కౌర్ ఆవిష్కరించారు. వైవిధ్యభరిత ఆవిష్కరణలకు పేరొందిన సుధాకర్ సృజన అద్భుతమని పూనమ్ కొనియాడారు.
