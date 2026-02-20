 అమీర్‌పేటలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. మంటల్లో చిక్కుకున్న విద్యార్థులు! | Fire Accident Ameerpet Mythrivanam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమీర్‌పేటలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. మంటల్లో చిక్కుకున్న విద్యార్థులు!

Feb 20 2026 11:45 AM | Updated on Feb 20 2026 12:01 PM

Fire Accident Ameerpet Mythrivanam

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌లోని అమీర్‌పేటలో భారీ అగ్నిప్రమాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. అమీర్‌పేటలోని మైత్రివనంలో నీలగిరి బ్లాక్‌లో మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాదం కారణంగా భారీగా మంటలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. నీలగిరి బ్లాక్‌లో దట్టమైన పొగ అలుముకుంది. సమాచారం అందిన వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్‌ సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెస్తున్నారు.

భవనం నాలుగో అంతస్తులోని ఇనిస్టిట్యూట్‌లో విద్యార్థులు ఉండటంతో వారిని రక్షించేందుకు రెస్య్యూ ఆపరేషన్‌ కొనసాగుతోంది. మంటల్లో చిక్కుకున్న వారిని బాల్కనీ నుంచి కాపాడేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంపై మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఐకానిక్ గోల్డ్ అవార్డ్స్ వేదికపై మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు)
photo 2

యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 3

అందమే అసూయపడేలా! స్టేడియం మురిసేలా ఎవరి అందాల ‘ ఐరా’ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రియురాలు సోఫీయా షైన్‌తో గబ్బర్‌ శిఖర్‌ పెళ్లి.. సంగీత్ నైట్‌ ఫోటోలు
photo 5

హైదరాబాద్ రంజాన్‌ స్పెషల్ రుచులు..మీరూ ఓ లుక్కేయండి (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Heat Waves In Telangana State 1
Video_icon

ఈసారి సుర్రు! సుర్రు! జాగ్రత్త..

Multibagger Penny Stock Turns 1 Lakh Into 62 Lakhs In Just 3 Years 2
Video_icon

జస్ట్ మూడేళ్లలో లక్షకు 62 లక్షలొచ్చాయ్.. లాభాల వరద పారించిన స్టాక్..
Allu Arjun And Lokesh Kanagaraj Theme Song Hits 3 Lakh Reels On Instagram 3
Video_icon

ఇన్ స్టాలో రికార్డు సృష్టిస్తోన్న #AA23 మూవీ థీమ్ సాంగ్

Ex Husband Killed Wife Case Update News 4
Video_icon

అడ్రస్ ను పట్టించిన ఇన్ స్టా.. నెల రోజుల రెక్కీ..
Analyst Vijay Babu About Police Over Action On Ambati Convoy 5
Video_icon

కూటమికి దడ పుట్టిస్తున్న అంబటి వారసురాలు
Advertisement
 