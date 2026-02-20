 యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు) | Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Feb 20 2026 10:52 AM | Updated on Feb 20 2026 11:08 AM

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple1
1/20

యాదగిరిగుట్ట: యాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో కనుల పండువగా కొనసాగుతున్నాయి.

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple2
2/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple3
3/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple4
4/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple5
5/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple6
6/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple7
7/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple8
8/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple9
9/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple10
10/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple11
11/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple12
12/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple13
13/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple14
14/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple15
15/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple16
16/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple17
17/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple18
18/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple19
19/20

Annual Brahmotsavams Begin at Yadagirigutta Temple20
20/20

# Tag
Brahmotsavams brahmotsavam Brahmotsavam begins brahmotsavam festival yadagirigutta temple yadagirigutta lakshmi narasimha swamy devotional photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఐకానిక్ గోల్డ్ అవార్డ్స్ వేదికపై మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు)
photo 2

యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 3

అందమే అసూయపడేలా! స్టేడియం మురిసేలా ఎవరి అందాల ‘ ఐరా’ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రియురాలు సోఫీ షైన్‌తో గబ్బర్‌ శిఖర్‌ పెళ్లి.. సంగీత్ నైట్‌ ఫోటోలు
photo 5

హైదరాబాద్ రంజాన్‌ స్పెషల్ రుచులు..మీరూ ఓ లుక్కేయండి (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Heat Waves In Telangana State 1
Video_icon

ఈసారి సుర్రు! సుర్రు! జాగ్రత్త..

Multibagger Penny Stock Turns 1 Lakh Into 62 Lakhs In Just 3 Years 2
Video_icon

జస్ట్ మూడేళ్లలో లక్షకు 62 లక్షలొచ్చాయ్.. లాభాల వరద పారించిన స్టాక్..
Allu Arjun And Lokesh Kanagaraj Theme Song Hits 3 Lakh Reels On Instagram 3
Video_icon

ఇన్ స్టాలో రికార్డు సృష్టిస్తోన్న #AA23 మూవీ థీమ్ సాంగ్

Ex Husband Killed Wife Case Update News 4
Video_icon

అడ్రస్ ను పట్టించిన ఇన్ స్టా.. నెల రోజుల రెక్కీ..
Analyst Vijay Babu About Police Over Action On Ambati Convoy 5
Video_icon

కూటమికి దడ పుట్టిస్తున్న అంబటి వారసురాలు
Advertisement