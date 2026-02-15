 కీసరగుట్టకు పోటెత్తిన భక్తజనం (ఫోటోలు ) | Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos | Sakshi
కీసరగుట్టకు పోటెత్తిన భక్తజనం (ఫోటోలు )

Feb 15 2026 2:46 PM | Updated on Feb 15 2026 4:09 PM

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos1
1/14

కీసర గుట్టలో మహాశివరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. శివనామ స్మరణతో కీసర మార్మోగుతోంది. రుద్రాభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos2
2/14

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos3
3/14

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos4
4/14

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos5
5/14

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos6
6/14

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos7
7/14

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos8
8/14

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos9
9/14

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos10
10/14

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos11
11/14

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos12
12/14

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos13
13/14

Maha shivratri Keesaragutta Temple Photos14
14/14

# Tag
maha shivratri Keesaragutta Temple Photos
