 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఫిబ్రవరి 15-22) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఫిబ్రవరి 15-22)

Feb 15 2026 11:33 AM | Updated on Feb 15 2026 11:39 AM

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery1
1/35

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery2
2/35

(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery3
3/35

(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery4
4/35

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery5
5/35

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery6
6/35

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery7
7/35

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery8
8/35

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery9
9/35

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery10
10/35

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery11
11/35

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery12
12/35

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery13
13/35

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery14
14/35

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery15
15/35

(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery16
16/35

(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery17
17/35

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery18
18/35

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery19
19/35

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery20
20/35

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery21
21/35

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery22
22/35

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery23
23/35

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery24
24/35

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery25
25/35

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery26
26/35

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery27
27/35

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery28
28/35

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery29
29/35

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery30
30/35

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery31
31/35

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery32
32/35

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery33
33/35

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery34
34/35

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery35
35/35

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

# Tag
Best Photos Of The Week Sakshi Photos Telangana Andhra Pradesh Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అరుదైన చీరల మేళవింపులో మహారాణిలా సోనమ్..! (ఫోటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఫిబ్రవరి 15-22)
photo 3

బ్రహ్మమురారి.. సురార్చితలింగం (ఫొటోలు)
photo 4

సాహసం శ్వాసగా సాగిపో: విశాఖలో నేవీ విన్యాసాలు (ఫొటోలు)
photo 5

విశ్వక్‌సేన్‌ 'ఫంకీ' సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Congress and CPI Agreement to Share Kothagudem Mayor Post 1
Video_icon

కాంగ్రెస్.. సీపీఐ ఒప్పందం మేయర్ పదవి షేరింగ్
Congress Candidate Attack on Voters Houses in Bhuvanagiri Municipal Election 2
Video_icon

Bhuvanagiri: ఓటు వేయలేదని ఓటర్ల ఇళ్లపై.. బీరు సీసాలతో దాడి..
Jagapathi Babu Special Interview With Seetha Payanam Movie Team 3
Video_icon

సీతా పయనం చిత్ర బృందంతో జగపతి బాబు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ
Naresh VK & Pavitra Lokesh Special Interview 4
Video_icon

నాకు టైం ఇవ్వట్లేవు నన్ను IGNORE చేస్తున్నావేంటి? మా అమ్మ తర్వాత నువ్వే పవిత్ర
Manasa Varanasi Reveals Her Future Husband Qualities 5
Video_icon

లవ్ &రిలేషన్ షిప్ కి ఉన్న తేడా అదే..! ఈ క్వాలిటీస్ ఉండాల్సిందే...
Advertisement