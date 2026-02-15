అరుదైన చీరల మేళవింపులో మహారాణిలా సోనమ్..! (ఫోటోలు)

1/8
కలంకారి, బలూచారి కలగలిసిన చీరలో రాజసం ఉట్టిపడేలా కాబోయే తల్లి సోనమ్ కపూర్
ఇక్కడ బలుచారి అత్యంత ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే.. ఇది మెట్రోపాలిటన్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్ట్లో భద్రపరచిన 19వ శతాబ్దపు చిన్న ముక్క నుంచి ప్రేరణ పొందింది.
అదీగాక ఈ బలుచారి చీరల ఫాబ్రిక్లో అల్లిన పౌరాణిక దృశ్యాల వివరణాత్మక చిత్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందాయి.
ఇక్కడ కలాంకారి కళాత్మకత మూలాకాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇది తరుచుగా ప్రకృతిని ప్రేరణగా తీసుకుంటుంది. బలుచారి నుంచి వచ్చే పౌరాణిక కథ, కలాంకారి పెయింటింగ్ కలయిక ఒక అందమైన లుక్ని అందించింది.
