 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నరేశ్‌- పవిత్ర (ఫోటోలు)
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నరేశ్‌- పవిత్ర (ఫోటోలు)

Feb 14 2026 11:08 AM | Updated on Feb 14 2026 11:20 AM

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos1
1/15

టాలీవుడ్‌ సీనియర్‌ నటుడు నరేశ్‌, భార్య పవిత్రతో కలిసి తిరుమల వెంకటేశ్వరస్వామివారిని శనివారం (ఫిబ్రవరి 14న) దర్శించుకున్నారు.

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos2
2/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos3
3/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos4
4/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos5
5/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos6
6/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos7
7/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos8
8/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos9
9/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos10
10/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos11
11/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos12
12/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos13
13/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos14
14/15

Actor Naresh And Pavitra Lokesh Visits Tirumala Temple Photos15
15/15

Actor Naresh Pavitra Lokesh visits tirumala Photos
